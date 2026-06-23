Los 18 Goles de Messi en los Mundiales: ¿Contra qué Equipos y Cómo Fueron?

Lionel Messi es el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 goles y te repasamos detalle a detalle cada uno de ellos, desde que debutó en Alemania 2006

MessiMessi aseguró que no dimensionaba todavía la cifra histórica que había impuesto y que solo quería disfrutarlo. Foto: Reuters.

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Lionel Messi, el máximo goleador de los Mundiales con 18 goles, sigue brillando a sus 39 años. Descubre cómo ha conquistado cada red y su impacto en el futbol.

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