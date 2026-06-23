Los 18 Goles de Messi en los Mundiales: ¿Contra qué Equipos y Cómo Fueron?

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, después del doblete que dio el triunfo a Argentina sobre Austria en la segunda jornada del Grupo J este lunes 22 de junio. El astro argentino llegó a 18 anotaciones, superando su propio récord en el mismo partido, luego de romper la marca que estableció el alemán Miroslav Klose.

El estadio de Dallas ya quedó marcado como parte del legado de "La Pulga", que está disputando su último torneo mundialista este 2026, encabezando la defensa del título logrado en Qatar hace cuatro años.

El equipo de Lionel Scaloni comenzó mal el partido este lunes. A los 8 minutos, el capitán Messi falló el penal cometido a Lautaro Martínez por los austriacos, pero media hora después marcó y superó los 16 goles con los que compartía la cima de los artilleros históricos con Klose.

Ya al final del encuentro, en el minuto 95, cuando todo estaba decretado, el número 10 apareció de nuevo para establecer el 2-0, su quinto tanto en el Mundial 2026 y una nueva era para el futbol.

En declaraciones post partido, Messi aseguró que no dimensionaba todavía la cifra histórica que había impuesto y que solo quería disfrutarlo. En ese momento solo faltaban un par de días para su cumpleaños 39, que será este miércoles 24 de junio.

"No lo vivo (el Mundial) pensando en la edad que tengo. Simplemente en estar bien. Me siento bien físicamente, puede que por eso juegue mejor", indicó el nacido en Rosario.

Respecto al penalti que falló, admitió que les afectó "un poquito".

"Fallamos dos o tres ocasiones claras. Teníamos el manejo del partido, pero la pelota no entraba. Luego nos pudimos reponer, con un futbol muy intenso, muy rápido", dijo en la zona mixta.

El ídolo advirtió que la selección argentina está para competirle a cualquiera, luego de quedar clasificada a la siguiente fase, a falta del encuentro contra Jordania el próximo sábado y después de vencer a Argelia con su triplete la semana pasada.

Te mostramos un repaso a detalle de sus 18 goles, tras haber jugado 2,489 minutos en 28 partidos mundialistas, de los cuales ha ganado 18. Todas son cifras récord e historia pura.

Así fueron sus 18 goles en Mundiales

Alemania 2006

Un año antes del Mundial en Alemania, Lionel Messi había levantado el trofeo internacional con Argentina en la categoría Sub-20 y para ese entonces ya sumaba dos títulos de liga con el Barcelona.

1-. Marcó en el juego de Argentina contra Serbia y Montenegro en fase de grupos. Ese partido jugado el 16 de junio en Gelsenkirchen fue su debut en un Mundial. Ingresó de cambio a 15 minutos del silbatazo final, cuando todo estaba decidido con una goleada. Al minuto 88, el joven entró al área y le pegó de pierna derecha a ras de césped directo a las redes, después de recibir un pase filtrado. Portaba el número 19 y faltaba una semana para que cumpliera esa edad. Fue su primera anotación en una justa mundialista y sentenció el encuentro que terminó 6-0. Los dirigidos por José Pékerman llegaron hasta Cuartos de Final, donde fueron eliminados por la selección anfitriona en tanda de penales.

Sudáfrica 2010

"La Pulga" no marcó. El equipo sudamericano era dirigido por Diego Armando Maradona y como cuatro años antes, cayó en Cuartos de Final, nuevamente contra Alemania, en una goleada escandalosa de 4-0 con doblete de Miroslav Klose. En 2009, Messi había ganado su primer Balón de Oro y formaba parte del histórico Barcelona de Pep Guardiola, con Xavi Hernández y Andrés Iniesta. En 2008, había conseguido la Medalla de Oro en los Olímpicos de Pekín, junto a la generación de Sergio "Kun" Agüero y Ángel Di María. Así que se esperaba mucho de él y de su equipo en el torneo en África, pero se dijo que no demostró su potencial porque carecía de la colectividad que tenía en el cuadro blaugrana.

Brasil 2014

En esta edición, Messi marcó cuatro goles en la primera fase del Grupo F. Llegó de 26 años y cumplió los 27 durante la competencia. Alejandro Sabella era el Director Técnico. La albiceleste jugó la Final en el Maracaná, pero perdió por el gol que Mario Gotze anotó en el segundo tiempo extra. Nuevamente Alemania fue el verdugo. El astro argentino fue nombrado el mejor jugador del torneo.

2.- Su segundo tanto en un Mundial fue contra vs Bosnia y Herzegovina. Anotó al 65' de zurda desde fuera del área, luego de enganchar y sacar un disparo desde el límite del área grande, por la media luna. Hizo una pared con Gonzalo Higuaín. Ya portaba el número 10 y el gafete de capitán. El juego quedó 2-1 a favor de los argentinos.

3.- El tercer gol de su carrera en el torneo internacional de la FIFA fue ante Irán al minuto 90+1. Conectó con el pie izquierdo desde fuera del área, luego de un encarar hacia adentro para buscar su perfil y disparar al lado derecho del portero, clavando la pelota cerca del ángulo. Se trató del único tanto del partido, luego de un pase de Ezequiel Lavezzi.

4.- Su primer doblete en un Mundial fue en Porto Alegre contra Nigeria. Apenas a los tres minutos de partido marcó el primero. Todo derivó de un disparo raso de zurda de Ángel Di María que se estrelló en el poste y luego rebotó en la espalda del portero Vincent Enyeama. El balón quedó suelto en el área y Messi llegó desde atrás, y remató por el centro, con una bola que pasó entre cuatro jugadores casi sobre la línea, incluido el "Kun" Agüero.

5.- Al 45+1, igual contra el equipo africano, cargado al sector derecho, cobró un tiro libre de zurda sobre la barrera a unos 25 metros del arco y clavó el esférico a media altura, cerca del poste izquierdo del guardameta. La albiceleste ganó 3-2.

Rusia 2018

A sus 31 años, Messi quería la revancha y buscaba conseguir la tercera Copa del Mundo para Argentina. El equipo era dirigido por Jorge Sampaoli. Fue un Mundial marcado por un "doble comando" debido al conflicto con el seleccionador, a quien los jugadores liderados por "La Pulga" y el "Jefecito" Javier Mascherano relegaron tras la derrota de 3-0 ante Croacia en el segundo juego de la fase de grupos. Dos años antes, Messi había renunciado a jugar para su selección, frustrado por no conseguir ningún título, ni Copa América ni Mundial. Para 2016 ya lo había ganado prácticamente todo con el Barcelona y sumaba más de 30 copas, pero nada aún con Argentina. Fue duramente criticado y Maradona dijo que lo dejaron solo. Finalmente regresó y solo le alcanzó para marcar su sexto tanto en una justa mundialista. En el primer partido falló un penal contra Islandia y quedaron 1-1. La campaña terminó en Octavos de Final ante Francia, que se impuso 4-3, a la postre campeona de la mano de la joven promesa Kylian Mbappé.

6.- Fue en el partido contra Nigeria en San Petersburgo, durante un cruce decisivo para pasar a la siguiente ronda. Al minuto 14, Éver Banega lanzó un pase aéreo desde atrás de la mitad de la cancha. Messi le ganó la espalda a Kenneth Omeruo, controló el balón con el muslo izquierdo en el centro del área mientras seguía la carrera y definió cruzado para vencer al guardameta. Argentina ganó 2-1 con una volea de Marcos Rojo al 86'.

Qatar 2022

Lionel Messi tuvo su mejor Mundial y le dio el título a Argentina en Medio Oriente con 35 años encima. Antes del torneo en Qatar, en agosto de 2021, llegó al PSG, culminando su trayectoria histórica en el Barsa, donde se formó desde los 13 años y ganó 35 títulos en 17 temporadas. Ya sumaba siete balones de oro y un mes antes de llegar al club francés alzó la Copa América en el Maracaná, donde los argentinos derrotaron a Brasil y se rompió una sequía de 28 años para la albiceleste de la mano del "joven" e "inexperto" entrenador Lionel Scaloni.

Sin embargo, "La Scaloneta" empezó con una derrota sorpresiva de 2-1 ante Arabia Saudita en Lusail. A partir de ahí, el equipo enderezó el rumbo, incluido un juego relevante contra México en la fase de grupos, y se consagró campeón tras vencer a Francia en una final épica. Messi marcó siete goles, la mejor cosecha de su carrera. Cuatro fueron de penal, pero aún así se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales en anotar goles en todas las fases de una misma edición.

El capitán cambió de actitud, se le vio nuevamente como el eje principal de la selección y el de mayor experiencia, pero disfrutaba cada juego. Ya no tenía la velocidad de otros tiempos, pero siempre se entregaba. Aparentemente, jugaba con la tranquilidad de alguien maduro, con intervenciones en los momentos clave de los partidos. Incluso sorprendió que se comportara más combativo y desafiante con los rivales. Afirman que el triunfo en Brasil le quitó un peso de encima y ya no estaba frustrado. Incluso se habló de una reconciliación con la hinchada.

7.- Anotó su séptimo gol en un Mundial en la derrota contra Arabia Saudita, al minuto 10, Ejecutó un penal con la zurda. Se perfiló con tranquilidad, casi caminando hacia el balón, y lo colocó raso con la parte interna del pie al lado izquierdo del portero Mohammed Al-Owais. Fue su primer tanto en el torneo y tuvo un sabor amargo.

8.- Contra México, al minuto 64, recibió un pase raso de Ángel Di María en la frontal del área, controló el balón y sacó un potente disparo cruzado de zurda, a ras de pasto y colocado al palo izquierdo de Guillermo Ochoa. El gol rompió el empate, puso el 1-0 y encaminó el triunfo 2-0 de Argentina con un segundo tanto de Enzo Fernández. Luego vinieron puros triunfos. La prensa mexicana criticó que el argentino Gerardo, "El Tata" Martino, seleccionador del tricolor, no haya alineado a jugadores clave contra el combinado de su país u optara por una estrategia endeble.

9.- El noveno tanto en la historia mundialista de Messi fue ante Australia, en Octavos de Final, al minuto 35. Tras un tiro libre rechazado, Alexis Mac Allister filtró el balón al área para Nicolás Otamendi, quien la dejó corta. El capitán apareció en velocidad, tomó el rebote de bote pronto y definió de zurda, raso y entre las piernas de un defensor. Fue su primer gol en una fase de eliminación directa en ese Mundial. Con ese tanto abrió el marcador para el 1-0 en un partido que Argentina terminó ganando 2-1 para avanzar a la siguiente fase.

10.- Contra Países Bajos, en Cuartos de Final al minuto 73, Messi volvió a marcar de penal tras una falta sobre Marcos Acuña. Con una carrera corta, cobró de zurda con potencia y colocó el disparo a media altura, pegado al poste izquierdo de Andries Noppert. Con ese tanto amplió la ventaja parcial a 2-0 en un partido que terminaría 2-2 tras el empate agónico neerlandés. Argentina avanzó 4-3 en tanda de penales, instancia en la que Messi también convirtió su disparo. Sin embargo, esta segunda anotación no cuenta en la tabla de goleo porque se marcó como parte del método de desempate, fuera del tiempo del partido que abarca 120 minutos oficiales, 90 del tiempo regular y 30 más del tiempo extra.

11.- Al minuto 34 de las Semifinales contra Croacia, Messi abrió el marcador desde los once pasos con un remate de zurda potente y cruzado, colocado cerca del ángulo izquierdo, imposible para Dominik Livaković. Fue el 1-0 parcial, pero Argentina se impuso 3-0 con doblete de Julián Álvarez para sellar el pase a la Final.

12.- Ocho años después de la derrota contra Alemania, "La Pulga" volvió a su segunda final de un Mundial. Argentina se enfrentó a Francia y el 10 inauguró el marcador al minuto 23 desde el punto penal, con un zurdazo raso y potente al palo derecho de Hugo Lloris, que se venció al lado contrario.

13.- Ya en la prórroga contra los franceses, al 108', Messi apareció nuevamente para empujar un rebote en el área chica tras un remate de Lautaro Martínez atajado por el guardameta; aunque un defensor sacó el balón sobre la línea, la tecnología confirmó el gol. Con ese tanto puso el 3-2 parcial en una final de locura que terminó 3-3 por un penal marcado por Mbappé en el minuto 118. Argentina se consagró campeona del mundo al imponerse 4-2 en penales y Messi anotó el primero de la serie.

México, Estados Unidos y Canadá 2026

Con casi 39 años, Messi marcó su segundo doblete en un Mundial y su primer triplete. Lo hizo en los dos primeros partidos de la fase de grupos jugados en territorio estadounidense. Es muy probable que aumente su récord en el torneo que reúne por primera vez a 48 selecciones. Cada tanto sumará a la historia y la pelea como máximo anotador la tendrá con Mbappé, que a la fecha lleva 14 anotaciones. Todos los penales que le cometan a Argentina en los próximos encuentros serán cobrados por su capitán, a quien solo le queda imponer una nueva marca.

Sus 18 goles los sumó justo el mismo día en que se cumplieron 40 años de las dos joyas que Maradona anotó a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial de México en 1986 en el coloso de Santa Úrsula: "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

14.- El 16 de junio, la campeona del mundo jugó contra Argelia en Kansas, en la jornada 1 del Mundial 2026. Messi firmó un hat-trick y garantizó el triunfo de 3-0. Al minuto 17, recibió un pase filtrado desde el círculo central, controló, enganchó levemente hacia la izquierda para perfilarse y sacó un zurdazo cruzado desde el borde de la media luna. Fue su gol número 14 en Mundiales y alcanzó al alemán Gerd Müller, quien anotó en 13 partidos en las ediciones de 1970 y 1974. Igual empató al francés Just Fontaine y a Pelé.

15.- Al 60', el argentino volvió a aparecer tras una jugada de presión en el área. El arquero rechazó el balón y Messi definió de primera con la parte interna del pie derecho, raso y a contrapié del guardameta, que ya estaba vencido. Superó al europeo e igualó con 15 tantos al brasileño Ronaldo, que marcó la misma cifra en 19 juegos de las ediciones disputadas entre 1994 y 2006.

16.- Un cuarto de hora después, al 76', cerró su triplete con otra acción desde la frontal del área. Recibió en el borde del semicírculo y colocó un zurdazo preciso al lado derecho del arquero. Alcanzó los 16 tantos que Klose anotó en 24 partidos de los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014.

17.- Contra Austria firmó un doblete en Dallas. Al minuto 38, tras una jugada que se gestó por la banda izquierda, un compañero dejó pasar el balón con una finta entre las piernas, descolocando a la defensa, y Messi apareció para definir de primera con un zurdazo colocado al segundo palo. Con la anotación 17 se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales en solitario.

18.- En el 90+5’, en tiempo agregado, llegó el gol récord. Tras una serie de rebotes dentro del área chica y un primer rechace del portero, el balón quedó vivo, Messi lo enganchó hacia el centro, su disparo rebotó en la pierna de un defensor y, en la segunda oportunidad, terminó empujándolo de zurda por abajo, sellando el 2-0 definitivo con su gol número 18 en Mundiales. Argentina pasó a la siguiente fase y su jugador estrella está enrachado.

ASJ