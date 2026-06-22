Argentina Avanza a 16vos de Final en el Mundial 2026; Messi Hace Historia

La selección de Argentina se ha convertido en uno de los equipos que ya aseguraron su boleto a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. La actual campeona del mundo, de la mano de Lionel Messi, ganó su segundo partido de este torneo al vencer 2-0 al combinado de Austria en la cancha de Dallas, Texas.

Con este resultado, la 'Albiceleste' llegó a 6 puntos y lidera el Grupo J, mismo que comparte con Argelia, Austria y Jordania. Gracias a esta victoria los pupilos de Lionel Scaloni no sólo amarraron su pase a la ronda de eliminación directa, sino que además han asegurado terminar como líderes de su sector, por lo que se enfrentará en la siguiente ronda al equipo que termine en el segundo lugar del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde).

Messi sigue haciendo historia en el Mundial

Lionel Messi no se cansa de romper récords. El astro argentino, que cumplirá 39 años de edad el próximo 24 de junio, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales este lunes 22 de junio. Con su doblete ante Austria, la 'Pulga' llegó a 18 anotaciones en Copa del Mundo, superando al alemán Miroslav Klose que anotó en 16 ocasiones.

El jugador del Inter Miami es, además, el actual goleador de esta edición del Mundial con 5 tantos. Messi marcó tres goles en la primera fecha de la Fase de Grupos ante Argelia y, para la segunda jornada, anotó un doblete ante los austriacos. Con esto, el 10 de la 'Albiceleste' tiene 5 tantos en lo que va del certamen.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial?

El último partido de la selección de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial 2026 será ante su similar de Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Ese partido se jugará en Dallas.