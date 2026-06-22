Argentina Avanza a 16vos de Final en el Mundial 2026; Messi Hace Historia

La selección de Argentina, con goles de Lionel Messi, se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial

Lionel Messi durante un partido con la selección de Argentina en el Mundial 2026Foto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+