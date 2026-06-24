Infantino Habla de las Pausas de Hidratación: "Es Un Asunto Puramente Deportivo"

l presidente de la FIFA aseguró que el organismo que dirige no recibe ingresos adicionales por la publicidad que difunden las televisoras durante estas pausas

Los jugadores de la Selección de Bélgica reciben instrucciones durante la pausa de hidrataciónLos jugadores de la Selección de Bélgica reciben instrucciones durante la pausa de hidratación. Foto: Reuters

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Las pausas de hidratación en el Mundial son para enfrentar el calor, dice Infantino. ¿Es solo una cuestión deportiva o hay más detrás? Conoce la postura de la FIFA.

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