Infantino Habla de las Pausas de Hidratación: "Es Un Asunto Puramente Deportivo"

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), dijo que las pausas de hidratación en los partidos de la Copa del Mundo responden a un asunto puramente deportivo y no comercial.

"No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Así que, para nosotros, no es una ‌cuestión financiera. Para nosotros, es un asunto puramente deportivo".

Así respondió Infantino a las críticas hechas por jugadores, técnicos y aficionados a los cortes de juego introducidos en los minutos 22 y 67 de los duelos en esta primera ronda mundialista.

Según el organismo, las pausas permiten a los jugadores afrontar las altas temperaturas en los países de Norteamérica; sin embargo, esas ventanas han permitido ingresos adicionales para las cadenas de televisión.

Además, en el terreno de lo deportivo, las interrupciones son aprovechadas por los técnicos para dar instrucciones, lo que para algunos va en contra de la esencia del futbol y altera la naturaleza del juego.

El calor, la principal razón

Gianni Infantino, quien respondió a este tema a través de un comunicado, afirmó que la razón de las pausas es el calor y la carga de partidos en ese torneo de 39 días.

"La razón principal es el calor, pero también ‌tenemos que entender que en ‌una competición como la Copa Mundial (de la FIFA), disputada a lo largo de 39 días, con equipos que potencialmente juegan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es extremadamente importante".

Agregó que lo importante es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones, aunque en algunos partidos el calor no sea tan intenso.

"Es muy difícil aceptar que un entrenador ‌pueda tener la oportunidad de influir en un partido haciendo ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro encuentro, donde ⁠la temperatura es ligeramente más baja, ese mismo entrenador no tenga la misma oportunidad".

Infantino añadió que las pausas no habían reducido la ​intensidad de los ​partidos, lo ​que sugiere ‌que los jugadores habían sido capaces de ​mantener un alto nivel de rendimiento durante todo el encuentro.

ICM