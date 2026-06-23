FIFA Analiza Mantener las Pausas de Hidratación: ¿Son Necesarias? Esto Dice la Ciencia

Las pausas de hidratación han recibido múltiples críticas durante el Mundial 2026, ¿qué dice la ciencia médica sobre esta medida?

Pausas de hidratación, ¿qué dice la ciencia?Pausas de hidratación, ¿qué dice la ciencia? Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Mundial 2026 enfrenta críticas por las pausas de hidratación. La ciencia advierte que 26 partidos se jugarán en calor extremo. ¿Es suficiente una pausa de 3 minutos? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+