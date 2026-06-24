Francia Detecta Primer Caso Positivo de Ébola en Un Médico Que Regresó del Congo

Se trata de un hombre que dio asistencia humanitaria en el Congo; fue atendido en un hospital especializado francés y su estado de salud es estable

Un médico usa un traje especial para evitar contagiarse del virus del ébola en Bunia, CongoUn médico usa un traje especial para evitar contagiarse del virus del ébola en Bunia, República Democrática del Congo. Foto: Reuters

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Francia detecta su primer caso de ébola en un médico que regresó del Congo. Su estado es estable y se activaron protocolos de seguridad. Conoce más sobre cómo se gestiona esta emergencia sanitaria.

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