Francia Detecta Primer Caso Positivo de Ébola en Un Médico Que Regresó del Congo

El Ministerio de Salud de Francia informó que se detectó el primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola en el país, en un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo.

El caso fue detectado y atendido de inmediato a su llegada a territorio francés. El hombre fue trasladado a un hospital especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad.

El estado de salud del médico es estable, y se informó que se activaron los protocolos de seguridad, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado a condiciones controladas, para evitar cualquier riesgo de contagio.

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Sistema sanitario francés

Francia dispone de infraestructuras especializadas para el manejo de enfermedades altamente contagiosas, con unidades hospitalarias dotadas de sistemas de presión negativa y estrictas medidas de bioseguridad, subrayó el Ministerio de Salud.

Además de la atención inmediata, se puso en marcha una investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el caso confirmado.

Estos contactos serán localizados por la agencia regional de salud y deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días, con seguimiento médico durante todo el periodo.

El anuncio se produce tras la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la OMS el pasado 17 de mayo, en respuesta a la circulación del virus en el este de la RDC.

Sube cifra de muertos

La República Democrática del Congo (RDC), epicentro del brote, elevó a 277 los muertos y mil 94 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, y alertó de que se mantiene "una transmisión comunitaria continua y creciente".

Según el último boletín difundido la pasada noche por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, que cubre los datos recogidos hasta este lunes, la tasa de letalidad se sitúa en un 25.3% y se han detectado contagios en 34 del total de 104 zonas de salud que componen las tres provincias congoleñas afectadas.

Al menos 387 personas se encuentran "hospitalizadas o en aislamiento" y la tasa de rastreo de contactos alcanza el 72.8%, mientras un total de 115 personas se han recuperado hasta ahora de la enfermedad.

ICM