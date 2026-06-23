¿Cuáles Líneas del Metro CDMX Cierran Más Tarde Mañana? Amplían Horario por México vs Chequia

Mañana, 24 de junio de 2026, la Selección Mexicana juega su tercer partido del Mundial 2026, por lo que miles de aficionados disfrutarán de la fiesta futbolera en la Ciudad de México (CDMX).

La Selección Mexicana jugará su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, México vs Chequia, el 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX.

¿Cuáles líneas del Metro CDMX cierran más tarde mañana?

Mediante una tarjeta informativa, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que mañana habrá cambios en el horario del servicio por el partido México vs Chequia, en:

Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio.

Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad

Estas líneas extenderán su horario de servicio una hora más, para concluir a la 1 de la mañana, en apoyo a la movilidad de asistentes al partido de futbol que se realizará en el estadio sede CDMX, así como a quienes acudan al Ángel de la Independencia, en la concentración posterior al encuentro mundialista.

Las últimas corridas de los trenes saldrán de sus respectivas terminales alrededor de las 00:30 horas. Se recomienda a las y los usuarios tomar en cuenta el horario para rogramar sus viajes.

Con información de N+