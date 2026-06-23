¿Cuáles Líneas del Metro CDMX Cierran Más Tarde Mañana? Amplían Horario por México vs Chequia

Estas son las líneas del Metro que mañana, 24 de junio de 2026, cierran más tarde por el partido México vs Chequia

Aficionados en el Metro de la CDMXAficionados en el Metro de la CDMX. Foto: N+

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El Metro CDMX apoyará a los fans del Mundial 2026 extendiendo el horario hasta la 1 de la mañana en varias líneas. Prepárate para el México vs Chequia.

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