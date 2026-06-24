¿Hay Paso hacia el Ángel de la Independencia Hoy? Así Está Paseo de la Reforma CDMX

¿Vas al Ángel de la Independencia hoy? Te contamos cómo está la zona en Paseo de la Reforma en este miércoles, que la Selección Mexicana enfrentará a Chequia

Ángel de la IndependenciaAficionados festejaron el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. Foto: N+

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