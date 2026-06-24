¿Hay Paso hacia el Ángel de la Independencia Hoy? Así Está Paseo de la Reforma CDMX

Si hoy, 24 de junio de 2026, por el partido de la Selección Mexicana vs Chequia vas al Ángel de la Independencia, en N+ te contamos cómo está Paseo de la Reforma para que lo consideres en tus rutas.

Previo al encuentro entre México y Chequia, autoridades concluyeron la instalación de pantallas gigantes, escenarios y zonas de convivencia para que miles de aficionados puedan seguir el partido desde distintos puntos de la ciudad como Paseo de la Reforma.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Avalancha Verde Llena el Ángel de la Independencia tras Triunfo México vs Corea

Debido a estos preparativos, algunas vialidades presentan restricciones a la circulación, por lo que los automovilistas y peatones deben contemplar tomar previsiones.

¿Hay paso hacia el Ángel de la Independencia?

Sí es posible llegar a la zona del Ángel de la Independencia, aunque existen cierres parciales en Paseo de la Reforma derivados del operativo especial por el Mundial.

Durante la mañana de este miércoles permanecen cerrados los carriles centrales de Reforma en el tramo comprendido entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, donde fueron colocadas pantallas gigantes para la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana.

OVIAL CDMX compartió que en Bucareli, General Prim y Abraham González hay manifestantes en las inmediaciones de la Segob, por lo que recomendaron usar como alternativas viales el Eje 1 Oriente, Balderas y Chapultepec.

Antes de las 14:00 horas, varios aficionados y aficionadas comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia para festejar el juego de la Selección Nacional.

Las autoridades mantienen habilitadas rutas alternas y realizan labores de control vehicular ante la expectativa de una importante concentración de aficionados.

Reforma será el principal punto de reunión para los aficionados

La zona de Paseo de la Reforma se transformará este miércoles en uno de los principales centros de celebración para quienes decidan apoyar al combinado nacional fuera del estadio.

A lo largo del corredor se instalaron más de 30 pantallas distribuidas entre Reforma y el Centro Histórico, con el objetivo de que los seguidores puedan disfrutar del partido en espacios públicos.

Los puntos con mayor afluencia esperada se ubican entre la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el área cercana al Monumento a la Revolución, donde también se desarrollarán actividades culturales y musicales.

FBPT