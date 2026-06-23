Análisis sobre el Desempeño de la Selección: ¿Cómo Llega México vs Chequia?

¿Cómo llega la Selección Nacional al partido vs Chequia? Aquí los detalles sobre el desempeño de México en el Mundial 2026

Partido México vs Corea del Sur en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026Partido México vs Corea del Sur en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026. Foto: Reuters

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México lidera el Grupo A en el Mundial 2026, pero su desempeño genera dudas. ¿Podrán vencer a Chequia y lograr un paso perfecto? Descubre el análisis completo.

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