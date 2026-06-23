Análisis sobre el Desempeño de la Selección: ¿Cómo Llega México vs Chequia?

Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Selección Nacional jugará su tercer partido de la fase de grupos, en el estadio sede Ciudad de México (CDMX), encuentro al que llega como líder del Grupo A, pero ¿cómo se presentará México vs Chequia? Este es un análisis sobre el desempeño del equipo mexicano, en el Mundial 2026.

Tabla de posiciones del Grupo A

México: 6 puntos. Corea del Sur: 3 puntos. Chequia: 1 punto. Sudáfrica: 1 punto.

Con estos resultados, México ya tiene asegurada a clasificación a dieciseisavos de final, luego de su triunfo vs Corea del Sur, partido en el que la Selección Nacional anotó 1 gol, por un error del portero coreano, oportunidad que Luis Romo supo aprovechar, y en el partido inaugural, México derrotó a Sudáfrica 2-0, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Sin embargo, el desempeño de la Selección Nacional no ha convencido al 100% a la afición y genera preocupación sobre el futuro de México en el Mundial 2026, torneo del que es sede junto con Estados Unidos y Canadá.

Para México, el partido vs Chequia es solo un trámite, pero con la intención de lograr, por primera vez, un paso perfecto por la primera fase.

Ante este panorama, el mediocampista mexicano Erik Lira consideró que tienen que ganar el partido vs Chequia, pues aseguró que “no hay mejor emoción que ganar los 9 puntos y llegar a la siguiente fase con confianza".

México vs Sudáfrica

En tanto, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, dijo que nate Sudáfrica debieron haber ganado el partido 4-0: "Tuvimos 16 llegadas y 12 centros, pero no estuvimos muy finos dentro del último tercio", admitió.

El Vasco Aguirre señaló que en el partido inaugural "nos relajamos" y agregó que les "faltó verticalidad" para aprovechar las 2 expulsiones de Sudáfrica.

Y ante los silbidos que recibió el equipo mexicano, Aguirre dijo que “es obligación de los futbolistas mexicanos que no se repita".

México vs Corea del Sur

Luego del partido vs Corea del Sur, en el estadio sede Guadalajara, Javier Aguirre dijo que “fue un partido muy táctico y muy difícil de digerir para la afición". Agregó que el público "estuvo inconmensurable" en el apoyo, pero nuevamente expresó su descontento por la forma de haber logrado el triunfo.

México vs Chequia

De cara al partido México vs Chequia, Aguirre está consciente de que México debe ofrecer un fútbol más atractivo y eficaz.

“Debemos buscar alternativas” y “una mejor salida", afirmó el director técnico de la Selección Nacional.

Con el liderato del Grupo A y la clasificación a dieciseisavos de final, se agudiza el debate sobre la posible participación de Guillermo Ochoa, en la portería mexicana, o la permanencia de Raúl Tala Rangel.

Para Guillermo Ochoa, el partido vs Chequia representaría su despedida de los Mundiales.

RMT