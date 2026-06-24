¿Dónde No Hay Ley Seca Hoy en CDMX? En Estos Lugares Sí Venden Alcohol Cerca de las Pantallas

El Gobierno de la Ciudad de México decretó Ley Seca por el partido México vs Chequia de hoy, 24 de junio de 2026, en el estadio sede CDMX, por lo que no habrá venta de alcohol en varios puntos de la capital del país; sin embargo, hay lugares donde sí se podrán comprar bebidas alcohólicas. Aquí te damos los detalles sobre la restricción.

CDMX entra el Ley Seca por México vs Chequia

El jueves, el Gobierno de CDMX publicó, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el acuerdo por el que suspendió la venta de alcohol a partir de hoy, a las 15:00 horas, y hasta el jueves, 25 de junio de 2026, a las 07:00 horas.

La restricción para la venta de alcohol aplica para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados, ubicadas en las siguientes zonas del perímetro A, en el Centro de CDMX.

Colonia Centro.

Colonia Tabacalera.

Colonia Juárez.

Colonia San Rafael.

Colonia Cuauhtémoc.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CDMX Anuncia Ley Seca por Partido México vs Chequia; ¿En Qué Colonias Aplica?

El Gobierno de CDMX argumentó que la medida responde a que “toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley”, por lo que con la Ley Seca busca “garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas”, en el marco de los festejos por el partido México vs Chequia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Dónde sí hay venta de alcohol pese a Ley Seca?

El acuerdo señala que la venta de bebidas alcohólicas sí está permitida en los siguientes establecimientos del Centro Histórico de CDMX, cerca de las pantallas gigantes que se instalaron para que los aficionados disfruten del México vs Chequia.

Salones de fiestas.

Restaurantes y bares con licencia.

Establecimientos de hospedaje.

Clubes privados.

Salas de cine.

Teatros.

Auditorios

Sin embargo, está prohibido la venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados, fuera de los establecimientos mencionados.

¿Habrá castigo por violar la Ley Seca?

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México indica que quien no cumpla lo establecido en la Ley Seca “será remitida sin dilación al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa y demás disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México”.

RMT