¿Dónde No Hay Ley Seca Hoy en CDMX? En Estos Lugares Sí Venden Alcohol Cerca de las Pantallas

Aquí te decimos dónde sí se puede vender alcohol hoy, pese a la Ley Seca por el partido México vs Chequia

Fan Festival del Zócalo CDMXFan Festival del Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Hoy, Ley Seca en CDMX por el México vs Chequia. Pero sí hay lugares donde puedes disfrutar de una bebida. Conoce los establecimientos permitidos.

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