32 Clasificados en el Mundial 2026: ¿Cuántos Mejores Terceros Pasan y Cuántos Avanzan por Grupo?

La Selección Mexicana se convirtió en la primera en avanzar en el Mundial 2026, de los 32 clasificados que habrá en la próxima ronda por primera vez en la historia. Por ello, acá te explicamos cuántos equipos avanzan por grupo y cuántos mejores terceros pasan.

Debido al aumento de selecciones en el torneo de la FIFA, que pasó de 32 a 48 países para este Mundial que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá, se amplió el formato agregando más grupos e incluyendo la ronda de Dieciseisavos de Final. De ahí que 32 selecciones tendrán la oportunidad de avanzar a la siguiente fase.

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¿Cuántos equipos pasan por grupo en el Mundial 2026?

De cada grupo pasarán los dos equipos que hayan sumado la mayor cantidad de puntos en sus tres partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026, es decir que las dos mejores selecciones de los 12 grupos amarran boleto seguro, dando un total de 24 clasificados, a los cuales se agregan los mejores terceros de grupo.

En caso de que dos o más selecciones terminen en igualdad de puntos en la Fase de Grupos, estos son los criterios de desempate para determinar qué equipo avanza a los Dieciseisavos de Final:

Primeros criterios

El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión.

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Segundos criterios

Una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos.

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos.

La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la selección) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Tercer criterio

Los dos o más equipos que sigan empatados a puntos se clasificarán según el último ranking de la FIFA.

¿Cuántos mejores terceros pasan en el Mundial 2026?

Los ocho mejores equipos de los 12 que terminen en el tercer lugar de su respectivo grupo avanzarán a los Dieciseisavos de Final, para ello se elaborará una tabla de terceros del Mundial 2026 y se aplicarán los siguientes criterios:

El mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos. Diferencia de goles resultante de todos los partidos de la fase de grupos. El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos. La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la selección) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas. Los dos o más equipos que sigan empatados a puntos se clasificarán según el último ranking de la FIFA.

De esta manera, solo 4 equipos que terminen en tercer lugar de grupo quedarán eliminados, mientras que las 12 selecciones que finalicen en el último lugar de su sector quedarán fuera del torneo en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

PPP