32 Clasificados en el Mundial 2026: ¿Cuántos Mejores Terceros Pasan y Cuántos Avanzan por Grupo?

Consulta cuántos equipos pasan por grupo del Mundial 2026, en el que por primera vez clasificarán los mejores terceros

Checa Cuántos Mejores Terceros Pasan y Cuántos Equipos Avanzan por GrupoLa Selección Mexicana es la primera en clasificar a los Dieciseisavos de Final. Foto: AP
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