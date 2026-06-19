Próximo Partido y Rival de México en Mundial 2026: ¿Cuántas Veces Se Ha Enfrentado vs Chequia?

La Selección Mexicana consiguió su segunda victoria en el Mundial 2026, por lo que muchas personas ya se preguntan sobre el próximo partido y el tercer rival de México, y acá te decimos cuántas veces se han enfrentado contra Chequia y cómo llega cada equipo.

El combinado nacional logró un importante triunfo contra Corea del Sur, con el cual aseguró el primer lugar del Grupo A para avanzar a los Dieciseisavos de Final, y miles de aficionados celebraron en el Ángel de la Independencia en CDMX y en la Minerva de Guadalajara.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gianni Infantino Felicita a México tras Triunfo sobre Corea del Sur: Esto Dijo

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

El tercer y próximo partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo se jugará el próximo miércoles 24 de junio 2026 y será contra el combinado de Chequia, en el Estadio de la Ciudad de México, antes llamado Estadio Azteca.

El partido entre México y Chequia está programado para jugarse a las 19:00 horas, es decir a las 7 de la noche, horario de CDMX, y a la misma hora se disputará el otro partido del Grupo A entre Sudáfrica y Corea del Sur para definir a los clasificados a los Dieciseisavos de Final.

¿Cómo llegan México y Chequia a su tercer partido del Mundial 2026?

Como te lo mencionamos previamente, la Selección Mexicana jugará el tercer partido del Mundial, ya clasificada a la siguiente ronda y como líder de grupo por lo que se especula que Javier Aguirre podría realizar varios cambios en la alineación titular para probar a otros jugadores.

Por su parte, Chequia aún llega con aspiraciones de clasificar a los Dieciseisavos de Final, ya que se encuentra en el tercer lugar del Grupo A con un punto, por lo que con una victoria ante México podría amarrar su pase a la siguiente fase. Estos son los resultados del conjunto checo en el Mundial:

Corea del Sur 2-1 Chequia

Chequia 1-1 Sudáfrica

¿Cuántas veces se han enfrentado México vs Chequia?

Estas selecciones solo se han enfrentado tres veces en la historia, de las cuales solo una ha sido en un Mundial, y ésta se convirtió en la primera victoria de México en esta Copa. De esta manera, el próximo miércoles será la segunda ocasión que se midan en el torneo de selecciones. Estos son los resultados de México vs Chequia en la historia:

México 1-2 Chequia en Amistoso 1961.

México 3-1 Chequia en el Mundial 1962.

México 1-2 Chequia en Copa Año Nuevo Lunar 2000.

PPP