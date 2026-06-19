Próximo Partido y Rival de México en Mundial 2026: ¿Cuántas Veces Se Ha Enfrentado vs Chequia?

La Selección Mexicana volverá a jugar el próximo miércoles 24 de junio y así llega su rival, Chequia, al tercer partido del Mundial 2026

Checa cuántas veces se han enfrentado México y Chequia, Próximo rival de la selecciónChequia y México jugarán en el Estadio Sede CDMX. Foto: Fotos: AP

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