Partidos del Mundial Hoy 19 de Junio: Qué Juegos Pasan por TV En Vivo y Horarios para Verlos

Son días de mucho futbol y debido a que varias selecciones salen a escena mañana, acá te decimos qué partidos del Mundial hay hoy viernes 19 de junio 2026 y qué juegos pasan por TV abierta en vivo, así sabrás quién juega, los horarios y los canales y plataforma en que se puede ver el torneo.

Además de saber los juegos del Mundial mañana 19 de junio, en una nota previa ya te dijimos qué necesita México para avanzar en el certamen de futbol y todo lo que sabemos respecto al espionaje con drones cerca de las sedes y los rumores de que la FIFA multó a la cantante Mariana Ochoa por hacer una canción inspirada en la justa mundialista.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 19 de junio 2026?

Este viernes 19 de junio juegan ocho selecciones. Todos los encuentros corresponden al Grupo C y D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los combinados más atractivos que salen a escena son Brasil, Marruecos y Estados Unidos. Los juegos para este día son los siguientes:

Estados Unidos vs Australia.

Escocia vs Marruecos.

Brasil vs Haití.

Turquía vs Paraguay.

¿A qué hora juegan Brasil, Marruecos, Estados Unidos y Paraguay?

De acuerdo con el calendario de la Copa Mundial 2026, los horarios de los cuatro partidos del 19 de junio se definieron de tal forma que la afición va a tener la posibilidad de verlos todos, sin que se empalmen:

Estados Unidos vs Australia: La transmisión empieza 12:45 de la mañana y el partido inicia a las 13:00 horas .

Escocia vs Marruecos: La transmisión inicia a las 15:45 de la tarde y el juego arranca a las 16:00 horas .

Brasil vs Haití: La transmisión empieza a las 18:10 de la tarde y el partido es a las 18:30 horas .

Turquía vs Paraguay: La transmisión arranca a las 20:45 de la noche y el juego empieza a las 21:00 horas.

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Qué partidos 19 de junio del Mundial 2026 pasan por TV abierta en vivo?

Los juegos del viernes 19 de junio 2026 que van a transmitirse en vivo por Canal 5 solamente va a ser uno, según la programación. Los demás pasan por la plataforma de streaming, ViX.

Estados Unidos vs Australia: Va en exclusiva por ViX. Escocia vs Marruecos: Va en exclusiva por ViX. Brasil vs Haití: Va por Canal 5, TUDN en señal restringida y ViX vía online. Va en exclusiva por ViX. Turquía vs Paraguay: Va en exclusiva por ViX.

Con esta información te recordamos que al día solamente un partido del torneo se va a transmitir por TV abierta en vivo gratis, el resto pasará por TUDN y principalmente por ViX, por eso en una nota ya te dijimos cómo contratar el pase a la Copa Mundial 2026, para que disfrutes de todos los juegos de la justa.

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