Partidos del Mundial Hoy 19 de Junio: Qué Juegos Pasan por TV En Vivo y Horarios para Verlos

Hay cuatro juegos este viernes 19 de junio, por eso checa en qué canales o plataforma pasan los partidos del Mundial 2026 y a qué hora se juegan

Partidos del Mundial hoy 19 de junio 2026 qué juegos pasan por TV abierta en vivo y horarios para verBrasil vuelve a la acción este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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