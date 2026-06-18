Reportan Saldo Blanco y Miles de Visitantes en Segunda Fecha de Sede CDMX en Mundial

La Secretaría de Seguridad capitalina destacó que no hubo mayores incidencias, en el marco del encuentro que se disputó en el coloso de Santa Úrsula entre Colombia y Uzbekistán

ColombiaFoto: SSC-CDMX.

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Saldo blanco y 300 mil visitantes en la CDMX durante el Mundial 2026. Colombia vence 3-1 a Uzbekistán en Santa Úrsula. ¿Cómo se logró la seguridad? Descúbrelo.

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