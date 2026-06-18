Reportan Saldo Blanco y Miles de Visitantes en Segunda Fecha de Sede CDMX en Mundial

La segunda jornada de la Ciudad de México como sede de un partido del Mundial 2026 transcurrió con saldo blanco, según reportes de la Secretaría de Seguridad capitalina, que contabilizó más de 300 mil asistentes en diversos eventos durante el miércoles 17 de junio.

En un comunicado, la dependencia presumió que no hubo mayores incidencias, en el marco del encuentro que se disputó en el coloso de Santa Úrsula entre Colombia y Uzbekistán, donde los sudamericanos ganaron 3-1.

La SSC-CDMX destacó una afluencia pacífica y ordenada, tanto de personas nacionales y extranjeras, en su mayoría colombianos, quienes acudieron al Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de su selección hasta horas de la madrugada de este jueves 18 de junio.

Tan solo en el estadio sede de la Ciudad de México fueron desplegados 17 mil funcionarios para realizar labores de acompañamiento, orientación, coordinación y diálogo permanente con la ciudadanía, se indicó.

La policía implementó un operativo con los siguientes elementos:

En seguridad y vialidad: 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos en los distintos puntos de concentración de aficionados.

Para las acciones en el Estadio Sede Ciudad de México participaron 7 mil 800 uniformados y 627 vehículos.

En el Fan Festival del Zócalo, se contó con 3 mil 400 efectivos y 296 vehículos.

En los Festivales Futboleros distribuidos en distintas alcaldías de la Ciudad, se desplegaron 291 policías y 75 vehículos.

¿Dónde hubo más visitantes?

Durante la jornada, autoridades capitalinas reportaron la presencia de alrededor de 334 mil 824 aficionados en el estadio, el Fan Fest y otros puntos de la ciudad.

En el recinto deportivo al sur de la CDMX, 80 mil 824 fans presenciaron el partido del Grupo K.

"En todo momento se garantizó el acceso de la ciudadanía al evento, permitiendo que las familias y personas asistentes disfrutaran de esta fiesta deportiva en condiciones de seguridad y tranquilidad", afirmó la SSC-CDMX.

El Fan Festival del Zócalo recibió a más de 125 mil asistentes a lo largo del día, de los cuales cerca de 60 mil presenciaron el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Los festivales futboleros instalados en la CDMX reunieron a más de 130 mil seguidores.

Además, se aseguró que las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se presentaron en las inmediaciones del estadio fueron atendidas mediante el diálogo.

"La concertación y la coordinación interinstitucional, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la libre manifestación y la convivencia pacífica, evitando cualquier tipo de confrontación", se indicó.

Ahora, las autoridades capitalinas deberán prepararse para un nuevo reto logístico por la movilización de aficionados al segundo partido de México ante Corea del Sur, que aunque se jugará en Guadalajara, también generará gran afluencia en la Ciudad de México, especialmente en zonas como el Zócalo y el Ángel de la Independencia.

ASJ