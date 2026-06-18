Arthur se Debilita a Baja Presión Cerca de Texas Pero Sigue Alerta por Inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes prevé acumulados de 127 a 254 milímetros de lluvia en Luisiana, Misisipi, Alabama, el oeste de Georgia y el Panhandle de Florida

ArthurArthur se formó el miércoles como tormenta tropical cerca de las costas de Texas. Foto: AP.

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Arthur pierde fuerza, pero no bajes la guardia: se esperan lluvias de hasta 254 mm en Luisiana, Misisipi, Alabama y más. Evita cruzar zonas inundadas y sigue las alertas.

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