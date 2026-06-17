Se Forma Tormenta Tropical Arthur y Activan Alerta por Inundaciones Mortales: ¿Dónde se Ubica?

Hoy, 17 de junio de 2026, se formó la tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada de ciclones 2026, en el Atlántico; autoridades activaron alerta por las potenciales inundaciones, que podrían poner en riesgo la vida de las personas.

Temporada de huracanes 2026 en el Atlántico

Arthur es la primera tormenta tropical que se forma en el Atlántico, en la temporada de huracanes 2026, que se prevé, sea con menor impacto que en 2025.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Atlántico se podrían formar entre 11 y 15 ciclones durante la temporada 2026, de los cuales, 1 o 2 alcanzarían la categoría de huracán 3, 4 o 5.

En el Pacífico, hasta el momento se han formado 3 tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina.

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¿Dónde se localiza la Tormenta tropical Arthur

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó, la mañana de este miércoles, que el potencial ciclón Uno se convirtió en la tormenta tropical Arthur, en aguas del Golfo de México.

El centro de la tormenta tropical Arthur se localizó al noroeste del Golfo de México, a 65 kilómetros (km) al este-noreste de Puerto Oconnor, en Texas, Estados Unidos, y a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, en Tamaulipas, puntualizó la Comisión Nacional de Agua.

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La Conagua agregó que la tormenta Arthur presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a 15 km/h.

“Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio nacional”, destacó la dependencia.

Alerta por tormenta tropical Arthur

El NHC alertó que la tormenta tropical Arthur podría causar inundaciones mortales, que amenazan la vida de las personas, sobre todo en el sureste de Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, es probable que se produzcan inundaciones peligrosas hasta el viernes, 19 de junio de 2026, en algunas zonas de Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida y Texas.

La dependencia subrayó que las fuertes lluvias por Arthur podrían prolongar la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana.

Además, pronosticó vientos con fuerza de tormenta tropical en las costas de Texas y Louisiana, de High Island a Morgan City, donde está activo un aviso de tormenta tropical.

De acuerdo con su trayectoria, la tormenta tropical Arthur tocará tierra en Estados Unidos y posteriormente se degradará a depresión tropical.

RMT