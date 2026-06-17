¿Hay Paso Hacia el Estadio Sede CDMX? Bloqueos por Manifestaciones Hoy

Este miércoles, 17 de junio de 2026, se prevén varias manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que si vas a asistir a algún festival futbolero o al partido Uzbekistán vs Colombia en el Estadio sede CDMX es importante que sepas si hay paso, para que evites contratiempos y armes tu ruta.

La capital del país albergará el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, y diversos grupos pretenden visibilizar sus demandas en el marco del partido del Mundial 2026. Sigue toda la información en vivo en este LIVEBLOG de N+

Toma en consideración que la Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa. Las estaciones Chabacano (Línea 2) así como Zócalo/Tenochtitlan, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la Ciudad, puedes utilizar las estaciones:

Pino Suárez y Allende de la Línea 2.

San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuatro grupos se concentrarán hoy en inmediaciones del Estadio sede CDMX, estos son:

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

En apoyo a la Selección de Futbol de Colombia en la Fase de Grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Uzbekistán vs Colombia

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”

En apoyo a la Selección de Futbol de Colombia en la Fase de Grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Uzbekistán vs Colombia

Colectivo “La Comuna 4:20”

En el marco del 2° partido de la “Copa Mundial de Futbol 2026” en la Ciudad de México”, realizarán una marcha para exigir libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.

Bloqueos por manifestaciones hoy

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, estas son las zonas afectadas en inmediaciones en el estadio sede CDMX:

CNTE

Los integrantes de la CNTE se concentrarán hoy en la alcaldía Tlalpan

Hora: 10:00.

Lugar: Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, Colonia Vergel del Sur, Alcaldía Tlalpan. Se reunirán en inmediaciones del Estadio sede CDMX para realizar su manifestación; así mismo se prevé que se concentren en la Plaza comercial “Paseo Acoxpa”.

La SSC recomienda prevenir los tiempos de traslado y utilizar como alternativas viales las avenidas:

División del Norte y Canal de Miramontes, la calzada del Hueso, la calle San Juan de Dios y el anillo Periférico.

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

Los integrantes del Grupo de Animación “Fuerza Cafetera” se concentrarán en las alcaldías Xochimilco y Coyoacán.

Hora: 11:00

Lugar: Embarcadero Fernando Celada con destino al estadio. A las16:00 horas iniciaran su caravana al Estadio sede CDMX.

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official” se reunirán en la alcaldía Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Parque Libertad 2 de Octubre con destino al Estadio sede CDMX, a las 15:00 horas iniciaran su camita al estadio.

Colectivo “La Comuna 4:20”

Los integrantes del Colectivo “La Comuna 4:20” se concentrarán hoy en la alcaldía Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar: Estación “Taxqueña”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con destino al Estadio sede CDMX. Se prevé que a las 15:00 horas de Inicio la marcha y a las 16:20 horas un mitin político.

Con información de N+