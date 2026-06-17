¿Hay Paso Hacia el Estadio Sede CDMX? Bloqueos por Manifestaciones Hoy

Estos son los bloqueos y manifestaciones hoy, 17 de junio de 2026, en inmediaciones del Estadio Sede CDMX

Aficionados de la Selección ColombianaAficionados de la Selección Colombiana. Foto: Cuartoscuro

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Manifestaciones en CDMX afectan el acceso al Estadio Sede. CNTE y grupos de animación se movilizan hoy. Planifica tu ruta y llega a tiempo al partido Uzbekistán vs Colombia.

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