FIN DE LA COBERTURA
Últimas Noticias de Tráfico en Estadio Sede CDMX Hoy 17 de Junio 2026
La capital del país albergará el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, y diversos grupos pretenden visibilizar sus demandas en el marco del partido del Mundial 2026. Sigue toda la información en vivo en este LIVEBLOG de N+
Contexto
Este miércoles se juega el segundo partido en el estadio sede CDMX por el Mundial 2026 en México. Sigue en este LIVEBLOG de N+ todos los detalles sobre bloqueos y cómo llegar a la zona