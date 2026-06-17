¿Cambió el Horario del Metro CDMX por el Partido Colombia vs Uzbekistán? Estaciones Cerradas Hoy

La Ciudad de México vive este miércoles una nueva jornada mundialista con el encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K del Mundial. En N+ te compartimos qué pasa con el horario del Metro CDMX y qué estaciones están cerradas hoy, 16 de junio de 2026.

El partido está programado para las 20:00 horas en el Estadio sede Ciudad de México, por lo que se han implementado medidas especiales de movilidad en distintos puntos de la capital.

Considera que a lo largo de este día habrá afectaciones por manifestaciones, en N+ te compartimos los detalles en Bloqueos Hoy En Vivo por Colombia vs Uzbekistán en Estadio Sede CDMX: Cómo Llegar al Partido.

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Ante el evento, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suelen cuestionarse si el servicio modificó sus horarios de operación. Sin embargo, las autoridades no han informado cambios en el horario habitual de funcionamiento de la red.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, ambas correspondientes a la Línea 2, permanecen cerradas al público.

Aunque los trenes continúan circulando por la ruta, no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en dichas estaciones.

A las 11:25 horas, el director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que la estación Hidalgo de la Línea 3 reanudó operaciones este miércoles, aunque algunos de sus accesos permanecen bajo control.

Asimismo, señaló que debido a la presencia de manifestantes en el exterior de varias estaciones del Centro Histórico, fueron cerradas las estaciones Bellas Artes, Allende y Pino Suárez de la Línea 2, pero a las 13:19 horas reportaron que ya están brindando servicio, por lo que

Recomendaron a los usuarios utilizar estaciones cercanas como alternativas para trasladarse a la zona centro de la capital. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Allende, Línea 2.

San Juan de Letrán, Línea 8.

Bellas Artes, Línea 8.

Cabe señalar que la inauguración y reapertura de las estaciones del Metro que permanecían cerradas fue aplazada. El evento programado para este miércoles en la estación Taxqueña fue cancelado debido a que las autoridades capitalinas atenderán las movilizaciones convocadas por la CNTE.

FBPT