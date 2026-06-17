¿Cambió el Horario del Metro CDMX por el Partido Colombia vs Uzbekistán? Estaciones Cerradas Hoy

Considera que este miércoles algunas estaciones permanecerán cerradas y se aplicarán restricciones viales en los alrededores del Estadio sede Ciudad de México

Servicio del metro hoyEste miércoles, en el marco del Mundial, habrá estaciones cerradas del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro
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