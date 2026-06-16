Metrobús CDMX Cambia Horario por Mundial 2026: ¿A qué hora Cierra Mañana 17 de Junio?

Te decimos a qué hora cierra el Metrobús mañana, 17 de junio de 2026, por partido Uzbekistán vs Colombia

Unidad del MetrobúsMetrobús extende horario por partido del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Vas al partido Uzbekistán vs Colombia en CDMX? El Metrobús te lleva. Mañana 17 de junio, líneas 1 y 5 extienden servicio hasta la 1:00 a.m. ¡Planifica tu regreso!

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