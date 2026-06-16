Metrobús CDMX Cambia Horario por Mundial 2026: ¿A qué hora Cierra Mañana 17 de Junio?

Cientos de personas aficionadas al futbol utilizan el transporte público para llegar a sus destinos, para disfrutar de la fiesta futbolera en festivales en las diferentes alcaldías. Te decimos a qué hora cierra mañana, 17 de junio, el Metrobús.

Cabe destacar que mañana es el el partido Uzbekistán vs Colombia en el estadio sede CDMX, por lo que hay diferentes alternativas de movilidad para llegar, una de ellas es el Metrobús, que extenderá el horario por el partido del grupo K del Mundial 2026.

Metrobús extiende horario por Mundial 2026

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que en apoyo a quienes se desplazan al Estadio sede CDMX, mañana el servicio se extiende hasta la 1:00 de la mañana en:

Línea 1, que corre de la estación El Caminero a Indios Verdes.

Línea 5, que corre de Preparatoria 1 a Río de los Remedios.

La pasión futbolera se pasea por la ciudad y en Metrobús.



En apoyo a quienes se desplazan al Estadio Ciudad de México, mañana miércoles 17 de junio, el servicio en las líneas 1 y 5 se extiende hasta la 1:00 a.m. 🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/pnfc1CQfNC — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 16, 2026

Con información de N+.

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