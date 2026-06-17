¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Toma tus precauciones: Hoy habrá partido en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026 y se prevén varias manifestaciones; aquí te decimos si este miércoles, 17 de junio de 2026, hay marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y cuál es la zona afectada por la protesta.

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Te recordamos que hoy juegan Colombia vs Uzbekistán, primer partido correspondiente a la fase de grupos, en el estadio sede CDMX, y en N+ tenemos las últimas noticias sobre el encuentro y la Copa del Mundo.

Zona afectada por marcha de la CNTE hoy

Este miércoles, integrantes de la CNTE seguirán con sus movilizaciones en Ciudad de México, en el marco del partido Colombia vs Uzbekistán.

A partir de las 10:00 horas, los manifestantes de la CNTE se concentrarán en las inmediaciones de la Plaza Paseo Acoxpa, cerca del estadio sede CDMX, ubicada en la Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur, en la alcaldía Tlalpan, según la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

Además, la CNTE parió de los siguientes puntos, para marchar hacia el estadio sede CDMX:

Tasqueña.

Gran Sur.

Zona de hospitales de Tlalpan.

En Acoxpa, Policías de CDMX intentaron encapsular a los integrantes de la CNTE, mientras que en Tlalpan y División del Norte, los agentes de la SSC aseguraron de un auto mazos, tubos de metal y palos, entre otros objetos.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo con el Gobierno federal, la CNTE seguirá exigiendo los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Operativo Última Milla

Cabe recordar que el Gobierno de la Ciudad de México implementó el operativo Última Milla, en las inmediaciones del estadio sede de CDMX, por donde solo se permite la entrada a las personas que tengan boleto para el partido de hoy.

Mapa de Paseo Acoxpa

RMT