¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Evita el tráfico: Aquí te decimos dónde habrá afectación vial hoy, por manifestación de la CNTE, en CDMX

Integrantes de la CNTE bloquean paseo de la reforma a la altura del caballito · Tabacalera, cuauhtemoc | Silvana FloresIntegrantes de la CNTE bloquean paseo de la reforma a la altura del caballito. Foto: N+

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Hoy, 17 de junio de 2026, la CNTE se manifiesta en CDMX cerca del estadio sede del Mundial. Evita el tráfico y conoce las zonas afectadas.

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