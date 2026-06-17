¿A Qué Hora Inician Bloqueos de la CNTE Hoy? Evita Esta Zona por Cierres Viales

Conoce aquí todos los detalles de la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hoy en la Ciudad de México

Marcha de la CNTE rumbo al estadio sede en CDMX el 11 de junio 2026. Foto: CuartoscuroMarcha de la CNTE rumbo al estadio sede en CDMX el 11 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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Protesta de la CNTE en CDMX: bloqueos hoy en Acoxpa. Infórmate sobre sus exigencias y planifica tu ruta.

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