¿A Qué Hora Inician Bloqueos de la CNTE Hoy? Evita Esta Zona por Cierres Viales

Este miércoles 17 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nuevamente saldrá a las calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en la capital mexicana.

Aquí te informamos sobre la zona afectada y la hora a la que iniciará la protesta, para que consideres rutas alternas y no tengas complicaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te damos a conocer los detalles de todas las manifestaciones de este miércoles, así como la situación del transporte público y el avance vehicular por distintas calles y avenidas de la capital mexicana.

¿A qué hora inician los bloqueos?

Según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la protesta de hoy es en la alcaldía Tlalpan.

Alrededor de las 10:00 horas, los miembros de la Coordinadora se trasladarán a la calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur.

De acuerdo con la agenda, los manifestantes se reunirán en inmediaciones del estadio sede CDMX para realizara su protesta y también se prevé que se concentren en la plaza comercial “Paseo Acoxpa”.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Desde hace varios días, la CNTE mantiene una jornada de protestas en la CDMX, que ha incluido el bloqueo de calles, manifestaciones en dependencias, toma de casetas, entre otras, en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB