Marchas HOY 17 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en Reforma, en la Ciuadad de México.Foto: Cuartoscuro

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No te quedes atrapado en el tráfico: conoce las marchas y concentraciones en CDMX hoy. La SSC reporta 4 marchas y 5 concentraciones. Infórmate y planifica tu día con antelación.

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