Marchas HOY 17 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 17 de junio de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 5 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Marchas
Xochimilco, Coyoacán
El grupo de animación “Fuerza Cafetera” marchará de:
11:00 Horas.
Coyoacán
El grupo de animación “La Fiebre Amarilla Official” marchará de:
13:00 Horas.
Coyoacán
El Colectivo “La Comuna 4:20” marchará de:
15:00 Horas.
Estación Tasqueña, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Con destino al Estadio Sede CDMX.
Cuauhtémoc
El Colectivo “Movimiento sin Techo” marchará de:
17:00 Horas.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
LECQ