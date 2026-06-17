Prometen FIFA y BID 8 Minicanchas en Zonas Urbanas y Rurales de México

El programa combinará infraestructura deportiva con actividades de educación, inclusión social y prevención de la violencia

ArenaEl programa combinará infraestructura deportiva con actividades de educación, inclusión social y prevención de la violencia. Foto: FMF.

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Nuevas minicanchas en México: FIFA y BID promueven espacios seguros para jóvenes. La primera en La Paz, Edomex, ya es un legado del Mundial. Más detalles aquí.

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