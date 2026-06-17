Prometen FIFA y BID 8 Minicanchas en Zonas Urbanas y Rurales de México

La FIFA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron el programa FIFA Arena en México, que prevé instalar ocho minicanchas en comunidades urbanas y rurales del país antes de finales de 2026, en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado de la entidad la capacidad del fútbol para "unir a las personas, generar esperanza y crear oportunidades", y subrayó que el proyecto crea espacios seguros e inclusivos para niñas, niños, jóvenes y familias.

El programa combinará infraestructura deportiva con actividades de educación, inclusión social y prevención de la violencia, con especial atención a la participación de niñas y adolescentes.

Las instalaciones serán espacios públicos y acogerán fútbol base, torneos locales y proyectos comunitarios.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la FIFA por que el impacto de los grandes eventos perdure más allá de la competición, detalla.

La colaboración entre la FIFA, el BID y la FMF surgió después de una reunión entre los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y del BID, Ilan Goldfajn.

Durante el encuentro coincidieron en que el futbol podía utilizarse como una herramienta para impulsar el desarrollo social en la región.

La primera minicancha está en La Paz, Edomex

El pasado 10 de junio, autoridades de la FMF y del municipio de La Paz, Estado de México, inauguraron el primer espacio deportivo, como antesala al arranque del Mundial en el país.

La nueva infraestructura, ubicada en la Escuela Primaria Octavio Paz, fue calificada como parte del legado por la competencia internacional de la FIFA, que tuvo como México como sede por tercera ocasión en la historia.

"El verdadero éxito de este Mundial no se medirá solamente en los estadios ni en los partidos", dijo Ivar Sisniega, titular de la FMF.

"Lo más importante será el legado que dejemos, un legado que llegue a escuelas, barrios, municipios y comunidades de todo el país", agregó.

La cancha inaugurada en La Paz cuenta con 800 metros cuadrados de superficie de juego. Para su construcción se acondicionó el terreno con una capa de tezontle y otra de grava y arena compactadas, además de un sistema de drenaje para evitar encharcamientos

La instalación también fue equipada con pasto sintético, paneles y postes para la red de seguridad, mientras que su estructura perimetral fue construida con concreto reforzado.

De los 125 municipios del Estado de México, únicamente La Paz y Atenco fueron seleccionados para recibir este tipo de infraestructura deportiva.

ASJ