Vozinha, Portero de Cabo Verde, Sensación en Redes, Pasa de 50 Mil a Millones de Seguidores

Después de las atajadas durante el partido ante España, el portero de 40 años, pasó a tener millones de seguidores en su cuenta de Instagram

El portero de Cabo Verde, Vozinha, pasó de tener 50 mil a millones de seguidores en su cuenta de InstagramFoto: Instagram @vozinha1

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vozinha, portero de Cabo Verde, se convierte en sensación tras el empate 0-0 ante España, pasando de 50 mil a más de 10 millones de seguidores en Instagram

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vozinha, Portero de Cabo Verde, Sensación en Redes, Pasa de 50 Mil a Millones de Seguidores