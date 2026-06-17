Vozinha, Portero de Cabo Verde, Sensación en Redes, Pasa de 50 Mil a Millones de Seguidores

El portero de Cabo Verde, Vozinha, de 40 años, pasó de tener 50 mil a millones de seguidores en su cuenta de Instagram, luego del partido ante España donde sus atajadas lo ayudaron a convertirse en una sensación.

Al mostrarle la cantidad de seguidores que había ganado tras ayudar a Cabo Verde a resistir ante España en su debut mundialista absoluto, donde empató 0-0, el arquero jadeó y se rio, conmocionado.

Poco después de este partido el guardameta había pasado de unos 50 mil seguidores a más de 1 millón.

Y menos de 24 horas luego del encuentro, Vozinha ya contaba con casi 10 millones de seguidores en Instagram, más que la superestrella de la NBA, Victor Wembanyama, con 6.2 millones y el quarterback de la NFL Patrick Mahomes con 6.4 millones.

"Una locura, es una locura", indicó Vozinha al canal brasileño de YouTube CazéTV luego del partido que lo convirtió, hasta ahora, en el mayor nuevo nombre del Mundial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francisco Javier González Celebra Participación de Selecciones como Cabo Verde en el Mundial

Mérito en aumento de seguidores de Vozinha

Este canal, se atribuyó el mérito del enorme aumento de seguidores.

Es conducido por el streamer brasileño Casimiro Miguel, conocido como Cazé. El canal cuenta con más de 31 millones de suscriptores en YouTube y es conocido por transmisiones deportivas con un enfoque más informal y conversacional, con énfasis en la participación de los aficionados.

Durante la transmisión del partido, mientras se observaba el gran desempeño de Vozinha para frenar a España, Cazé se percató de que el arquero no tenía muchos seguidores en Instagram y le pidió a su audiencia que comenzara a seguirlo.

España

España, una de las candidatas al título del Mundial y favorita para pasar por encima de los debutantes en el torneo, no pudo encontrar la manera de superar a Vozinha y a una defensa férrea que tuvo respuesta para todo lo que las superestrellas españolas les lanzaron.