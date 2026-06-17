Dan Solo 4 Años de Prisión a un Hombre que Prostituyó a su Esposa con 250 Hombres

Tomas Runsten grabó miles de videos de su esposa y fue sentenciado a solo poco más de 4 años de prisión tras ser hallado culpable

Policía de Estocolmo, SueciaCondenan a sujeto por prostituir a su esposa en Suecia. Foto: Reuters | Archivo

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Impactante caso en Suecia: Tomas Runsten grabó 19 mil videos de su esposa siendo explotada. Condenado a 4 años y medio, ¿qué llevó a esta condena?

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