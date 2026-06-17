Muere Una Persona en Caída de Jet en Vía de Laredo, Texas; Viajaban 6 Ocupantes

Un jet privado se estrelló e incendió en una autopista de Laredo, Texas, este martes por la noche, y causó un caos mientras la gente salía de sus vehículos para intentar romper la ventana de la cabina y rescatar a los ocupantes.

La policía reportó que había seis personas a bordo y una de ellas falleció. No se confirmó la identidad ni el sexo, debido a que los familiares no habían sido notificados.

En un video compartido en Instagram se observa que la aeronave, un Cessna 680 Citation Sovereign, cayó en una carretera al sur de Texas, cerca de la frontera con México.

El jet atterrizó de emergencia debido a que presentó fallas mecánicas, de acuerdo con las autoridades. El piloto comunicó a la torre de control cuando se estaban presentando las complicaciones y autoridades del aeropuerto de Laredo llamaron a la policía.

Durante la maniobra, el avión impactó un vehículo que circulaba por la vía. Los ocupantes del automóvil sobrevivieron. Además, una persona que quedó atrapada y fue alcanzada por la aeronave fue trasladada a un hospital y se reporta estable

La avioneta se estrelló entre las 21:00 y 22:00 horas, tiempo del centro de México, en la dirección norte de la autopista Loop 20, informó el Departamento de Policía de Laredo.

Una avioneta se estrelló e incendió en una autopista en Laredo, Texas. Algunos automovilistas intentaron romper la ventana de la cabina y liberar a la gente en el interior.

Las autoridades reportaron que había seis personas a bordo y una de ellas falleció. La carretera quedó… pic.twitter.com/zzHfaQPhJB — NMás (@nmas) June 17, 2026

Cinco policías que acudieron inicialmente al lugar fueron hospitalizados por inhalación de humo mientras participaban en labores de rescate dentro de la aeronave; todos fueron reportados en condición estable.

La autopista Loop 20 permanece cerrada en ambos sentidos. El cierre se prolongará hasta mañana 17 de junio.

"Todo el tráfico hacia el norte y hacia el sur en el Loop está actualmente cerrado cerca de la zona de Saunders Street/Clark Boulevard, con cierres hacia el norte empezando en la carretera Cuatro Vientos y el tráfico hacia el sur está siendo desviado y cerrado en la calle Saunders", informó la policía local.

"Por favor eviten la zona y busquen rutas alternativas hasta nuevo aviso. Los oficiales están en el lugar trabajando en el incidente", añadió.

En la zona se registró un derrame de combustible de aviación, considerado altamente inflamable, por lo que se implementaron medidas especiales de seguridad.

Escena de caos y llamas

Un video publicado en redes sociales muestra el avión volcado de lado, estrellado contra una barrera de la autopista.

Se puede ver a los rescatistas entrando rápidamente para romper una ventana de la cabina y liberar a las personas que se encontraban dentro.

El jet despegó a las 18:19 horas, tiempo local (19:19 de CDMX), del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, y estaba previsto que aterrizara en el Aeropuerto de Laredo un par de horas más tarde, según datos verificados por N+.

Zayra Garza, una esteticista, llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando se topó con el accidente. Comenzó a grabar un video mientras se acercaba a la escena y luego detuvo su vehículo frente al jet, que estaba en llamas.

Vio a alguien en el interior intentando romper la ventana de la cabina para escapar. Pronto, la gente salió de sus vehículos para intentar romper la ventana desde afuera.

El esposo de Garza saltó de su vehículo para ayudar y ella vio entonces cómo se abría la puerta del avión. Dijo que tres personas que parecían adolescentes salieron corriendo, seguidas por alguien que parecía ser un piloto.

Otro miembro de la tripulación intentó sacar del avión a una persona que parecía estar inconsciente.

"Parecía parte de una película. Estaba en shock", dijo Garza.

"Lo que me preocupaba era el fuego", agregó. "Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento", dijo.

Al momento se desconoce la identidad de las víctimas.

La investigación continúa y ya participan agencias federales como el FBI y la NTSB. La información disponible sigue siendo preliminar.

ASJ