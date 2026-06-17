Muere Una Persona en Caída de Jet en Vía de Laredo, Texas; Viajaban 6 Ocupantes

Un jet se desplomó la noche de este martes en una vía de Laredo, Texas, cerca de la frontera con México, y autoridades acudieron para rescatar a víctimas mientras la aeronave estaba envuelta en llamas

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VIDEO: Captan Momento Exacto del Desplome e Incendio de Avión Cessna en Laredo, Texas

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Un jet Cessna 680 se desplomó en Laredo, Texas, causando la muerte de una persona. Los rescatistas actuaron rápidamente. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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