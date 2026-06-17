¿Qué Edad Tiene Lionel Messi y Cuántos Mundiales Ha Jugado? Así Fue Su Triplete Hoy

Messi se convirtió oficialmente en el primer futbolista en la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo al enfrentar hoy a Argelia

¿Qué Edad Tiene Lionel Messi y Cuántos Mundiales Ha Jugado? Astro Argentino Debuta Con Gol HoyLionel Messi, jugador de Argentina, celebra un gol en partido frente Argelia, 16 de junio 2026. Foto: EFE

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En el partido número doscientos con la Albiceleste, el capitán marcó un golazo a distancia que entró con la complicidad del portero Luca Zidane, el hijo de "Zizou"

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