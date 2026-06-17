¿Qué Edad Tiene Lionel Messi y Cuántos Mundiales Ha Jugado? Así Fue Su Triplete Hoy

El futbolista argentino Lionel Messi tiene 38 años (nacido el 24 de junio de 1987) y está jugando su sexto Mundial.

El astro argentino debutó este martes 16 de junio con gol en el Mundial 2026 en el partido inaugural del Grupo J de la selección de Argentina contra el combinado de Argelia, en un encuentro disputado en el estadio sede de Kansas City, en Estados Unidos.

Historia de Messi en los Mundiales

Llama la atención el historial mundialista de Lionel Messi; luego de participar en el partido contra Argelia, el astro argentino en automático se convirtió oficialmente en el primer futbolista en la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, superando las cinco participaciones de leyendas como Antonio “Tota” Carbajal, Lothar Matthäus o Rafael Márquez.

Curiosamente, su debut sucede exactamente 20 años después de su primera participación mundialista, el 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006; en ese partido anotó un gol.

Así fueron los goles de Messi hoy

Un gol de Lionel Messi a los 17 minutos, 12 después de tener anulado uno, tiene ganando a Argentina en su primer partido del Mundial de 2026 frente a Argelia en Kansas City.

En el partido número doscientos con la Albiceleste, el capitán marcó un golazo a distancia que entró con la complicidad del portero Luca Zidane tras recibir una asistencia de gran factura de Rodrigo de Paul.

Argelia tuvo también un gol anulado en el minuto 7 por posición adelantada de Chaïbi.

Más tarde, el astro argentino firmó un doblete y aseguraba el triunfo de Argentina frente a una Argelia que apenas podía contener la ofensiva albiceleste.

Casi al final del encuentro, Messi selló un triplete en un partido de ensueño para el argentino.

HVI