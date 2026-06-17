NASA Capta Rayos X Lanzados por M87*, el Primer Agujero Negro Fotografiado

El Telescopio Espacial Chandra de la NASA analizó el chorro de plasma lanzado por el agujero negro supermasivo M87*, el primero fotografiado en la historia

Chorro de plasma lanzado por agujero negro supermasivoAnalizan chorro de plasma lanzado por agujero negro supermasivo. Foto: NASA

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Descubre los nuevos rayos X del agujero negro M87*, el primero fotografiado, gracias al telescopio Chandra. Un avance que redefine nuestra visión del universo.

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