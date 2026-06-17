NASA Capta Rayos X Lanzados por M87*, el Primer Agujero Negro Fotografiado

La NASA ha publicado nuevas imágenes del chorro de plasma que arroja el agujero negro supermasivo M87*. El telescopio espacial Chandra analizó las potentes explosiones de rayos X que arroja.

En 2019, el agujero negro M87* se convirtió en el primero en ser fotografiado.

El chorro de plasma que arroja tiene una longitud de 5 mil años luz.

El agujero negro que lanza una columna de plasma de 5 mil años luz

En el siglo XVIII, el francés Charles Messier conformó un catálogo de 110 objetos “extraños” qu podían confundirse con cometas, pero que estaban fijos. En los siglo siguientes, los objetos de este catálogo resultaron ser nebulosas y galaxias que se ubican a millones de años luz.

Uno de estos objetos es M87, una galaxia espiral ubicada a 53 millones de años luz. Eso quiere decir que, de haber tenido telescopios, los dinosaurios no habían podido ver esta galaxia en el cielo, pues su luz aún no había llegado hasta nosotros.

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En cambio, nosotros hemos estudiado incansablemente esta galaxia. En 2019, un equipo liderado por la física Katie Bouman consiguió unir los datos de múltiples radiotelescopios para configurar la primera fotografía de un agujero negro, aquel ubicado en el centro de M87.

Este agujero negro, llamado M87*, tiene una peculiaridad: las fuerzas a su alrededor son tan fuertes, que emite un chorro de partículas que se desprende 5 mil años luz desde su polo. Este géiser de plasma fue descubierto en 1918, como una “línea recta” que se desprendía desde el centro de la galaxia.

Analizan rayos X del agujero negro M87*

Ahora, un equipo liderado por la física Camille Poitras, de la Universidad de Laval, en Quebec, ha analizado este chorro de partículas con los ojos del telescopio espacial Chandra. El satélite de la NASA es el más potente telescopio de rayos X, por lo que ha podido ver a M87* con una perspectiva distinta.

Hasta ahora, las observaciones con rayos X no habían permitido analizar con precisión este tipo de objetos. Los científicos de la universidad canadiense desarrollaron una nueva técnica llamada deconvolución, que les permitió refinar las imágenes obtenidas de M87*. Al respecto, un comunicado señala:

“La visión mejorada en rayos X muestra una concordancia mucho mayor con las características observadas en las observaciones ópticas e infrarrojas de los telescopios espaciales Hubble y James Webb, lo que permite a los astrónomos seguir sus movimientos con mayor precisión”.

Sobre este avance en la observación de agujeros negros con rayos X, Camille Poitras declaró:

“Antes ya podíamos ver cambios en el chorro, pero nunca con este nivel de detalle en rayos X. Las estructuras que antes parecían fusionadas ahora se pueden distinguir, lo que nos permite seguir mejor la evolución del chorro durante más de una década de observaciones”.

Los resultados de estas observaciones se incluyen en un artículo publicado en ArXiv.