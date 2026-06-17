David Foster Wallace, Autor: “La Verdadera Libertad Implica Atención, Conciencia y Disciplina”

Te contamos cómo “Esto es agua” de David Foster Wallace se convirtió en un texto imprescindible sobre la importancia de aprender a pensar aún en la fila del súper.

David Foster WallaceDavid Foster Wallace, escritor estadounidense. Foto: AFP

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Descubre cómo David Foster Wallace redefine la libertad en 'Esto es agua'. Un discurso que nos enseña a pensar críticamente en la vida diaria, incluso en la fila del súper.

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