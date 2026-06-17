Aseguran Tres Vehículos Presuntamente Relacionados con Delitos en Tlaxcala

Un tractocamión y un automóvil contaban con reporte de robo vigente, mientras que la otra unidad estaba involucrada en un caso de abuso de confianza.

Tres Vehículos Asegurados Relacionados Delitos Calpulalpan Santa Isabel Xiloxoxtla TlaxcalaFoto: X @SESESP_Tlaxcala

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Gracias a la tecnología y la colaboración policial, tres vehículos relacionados con delitos fueron asegurados en Tlaxcala. Infórmate sobre esta exitosa operación de seguridad.

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