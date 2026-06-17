Aseguran Tres Vehículos Presuntamente Relacionados con Delitos en Tlaxcala

Gracias al Registro Público de Vehículos en Tlaxcala (Repuvet), las herramientas de videovigilancia del C5i y la coordinación interinstitucional con corporaciones de seguridad, este lunes 16 de junio de 2026 se logró la recuperación de tres vehículos relacionados con distintos ilícitos.

De acuerdo con las autoridades, el primer aseguramiento ocurrió en la capital tlaxcalteca por presunto abuso de confianza, mientras que un tractocamión con reporte de robo fue recuperado en Calpulalpan, y el tercer automóvil se encontraba en Santa Isabel Xiloxoxtla.

Aseguran vehículo por abuso de confianza en Acuitlapilco, Tlaxcala

En la comunidad de Acuitlapilco, de la capital tlaxcalteca, fue localizado un Volkswagen Vento 2019 reportado por abuso de confianza. El propietario refirió haber entregado la unidad mediante un contrato de prestación de servicios para operar en una plataforma de transporte; sin embargo, al perder contacto con la persona responsable, presentó el reporte correspondiente.

Derivado de una alerta emitida por los sistemas tecnológicos y la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, la unidad fue ubicada y asegurada.

Recuperan un tractocamión y un automóvil con reporte de robo vigente en Tlaxcala

En Calpulalpan, una alerta emitida por los arcos lectores del Repuvet detectó el paso de un semirremolque con reporte de robo vigente. Mediante el seguimiento operativo con videovigilancia y la coordinación con la Policía Municipal, la unidad fue localizada y puesta a disposición de la autoridad competente.

En Santa Isabel Xiloxoxtla, durante una inspección preventiva realizada por el Repuvet Móvil se detectó un Nissan Versa 2021 con alteraciones en sus medios de identificación y reporte de robo vigente. La unidad fue asegurada y puesta a disposición en coordinación con la Policía Municipal.

Con información de N+

GMAZ