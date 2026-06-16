Messi Iguala a Miroslav Klose como el Máximo Goleador en Mundiales

Messi suma 16 goles en mundiales e iguala el récord del alemán Miroslav Klose con la misma cantidad de anotaciones

Messi Iguala a Miroslav Klose como el Máximo Goleador en MundialesEl futbolista argentino, Lionel Messi. Foto: Reuters

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Dos jugadores están en la puja por ser el máximo goleador en las copas del mundo de futbol, en el Mundial 2026, ¿Quiénes son?

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