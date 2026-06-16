Messi Iguala a Miroslav Klose como el Máximo Goleador en Mundiales

Lionel Messi empató con 16 goles acumulados al alemán Miroslav Klose tras su triplete de hoy contra Argelia y está a un tanto de escribir una nueva página en la historia del futbol en los mundiales.

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Dos jugadores están en la puja por ser el máximo goleador en las copas del mundo de futbol, en el Mundial 2026.

¿Qué pasa con Mbappé y Ronaldo?

Ambos jugadores Mbappé y Ronaldo tienen la oportunidad de alcanzar la cima. El portugués suma ocho goles, todavía está lejos de empatar a Klose y Messi.

Por su parte, el delantero francés Kylian Mbappé se convirtió este martes 16 de junio de 2026 en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar dos goles a Senegal en el partido que finaliza la primera jornada del Grupo I del Mundial.

Kylian Mbappé al anotar dos goles en el triunfo de Francia por 3 a 1 en el Mundial 2026, el delantero consiguió las 14 anotaciones.

A sus 27 años esta edición es apenas su tercera participación mundialista, Mbappé amplió su marca y consiguió 14 goles en 15 partidos en Mundiales (En 2018 logró 4, en 2022 8, en 2026 suma 2).

¿Messi cuántos goles tiene?

Lionel Messi suma 16 goles en mundiales y Pelé solo 12, aunque participa en el presente torneo es un hecho que será su último mundial.

El jugador francés llegó al Mundial 2026 con 12 goles que acumuló entre Rusia 2018 y Qatar 2022. Su primer tanto contra Senegal hizo que alcanzara las 13 anotaciones y la segunda, a los 14.

Para superar el récord de Klose y Messi, como máximos goleadores en la historia de los Mundiales, se deben superar los 16 goles.

Mbappé logra 58 goles con Francia en 99 partidos

Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

El delantero del Real Madrid adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise para anotar el que fue además su decimotercer gol en un Mundial.

Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1, el punta del Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15).

HVI