¿Mbappé y Ester Expósito Son Novios? Fotos y Videos del Supuesto Romance

El mundo del entretenimiento y el futbol podría tener una nueva pareja sorpresa: la actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé.

En los últimos días, fotos, videos y testimonios han desatado rumores de romance entre ambos luego de que fueran captados juntos en París y posteriormente llegando a Madrid, lo que ha encendido las redes sociales y los titulares de la prensa internacional.

Un fin de semana juntos en París

Las especulaciones comenzaron después de que varios testigos aseguraran haber visto a Expósito y Mbappé compartiendo tiempo en la capital francesa, donde habrían tenido al menos tres encuentros durante el mismo fin de semana.

Según reportes, ambos fueron vistos en una cena en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel y más tarde en un club nocturno de moda en París, donde algunos testigos afirmaron que se mostraban muy cercanos.

Incluso se difundieron imágenes que los ubican entrando al mismo hotel de lujo, el Le Royal Monceau, uno de los más exclusivos de la ciudad, situado cerca del Arco del Triunfo.

La coincidencia en la ciudad tendría explicación: Expósito se encontraba en París por compromisos relacionados con la Semana de la Moda, mientras que Mbappé regresó temporalmente a Francia para tratar una lesión en la rodilla.

Fotos y videos que alimentaron los rumores

Los rumores crecieron aún más cuando comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos de ambos durante su estancia en París. En uno de los clips que se viralizó, supuestamente aparecen saliendo juntos de un hotel, lo que provocó que los fans comenzaran a especular sobre una posible relación.

Además, algunos reportes aseguran que una imagen tomada en un club nocturno habría mostrado a la actriz y al futbolista besándose, aunque la autenticidad de esa fotografía no ha sido confirmada.

Captados llegando juntos a Madrid

Las especulaciones se intensificaron cuando ambos fueron fotografiados aterrizando en Madrid tras pasar unos días en París. Las imágenes muestran a la actriz descendiendo de un jet privado, seguida por el delantero del Real Madrid, mientras un vehículo los esperaba en el aeropuerto.

Aunque viajaban acompañados por otras personas, el hecho de que compartieran el mismo vuelo disparó aún más los rumores de una posible relación.

Hasta ahora, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han confirmado públicamente si mantienen un romance.

