Pink Cancela Conciertos en CDMX: Así Puedes Pedir a Ticketmaster el Reembolso de tus Boletos

¿Compraste boletos para alguno de los conciertos de Pink en Ciudad de México? Si la respuesta es sí, te tenemos malas noticias. Resulta que la cantante estadounidense canceló los shows que tenía programados en el Estadio GNP de CDMX; aquí te decimos cómo puedes solicitar el reembolso a Ticketmaster.

¿Por qué Pink canceló los conciertos en CDMX?

La empresa promotora OCESA informó hoy, 6 de marzo, que la cantante estadounidense Pink canceló sus conciertos en Ciudad de México, programados para los días 26 y 27 de abril de 2026, “debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento”.

OCESA apuntó que dichas complicaciones logísticas son ajenas a la artista, al promotor y al Estado GNP.

Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de las y los fans.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Será la Audiencia de Britney Spears tras Ser Arrestada por Conducir Alcoholizada?

¿Que debes hacer para pedir a Ticketmaster el reembolso de tus boletos?

De acuerdo con OCESA, si realizaste tu compra en línea, “el reembolso total de tu compra, incluyendo cargos por servicio de Ticketmaster, se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos”, todo depende de los tiempos establecidos por el banco correspondiente.

Y si adquiriste las entradas en taquilla, en los próximos días, “podrás solicitar tu reembolso en el mismo lugar donde realizaste la compra”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT