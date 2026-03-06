Clima CDMX Hoy: ¿A Qué Hora Va a Llover Este Viernes 6 de Marzo 2026?

Luego de la granizada que sorprendió a la Ciudad de México ayer, en N+ te informamos sobre el pronóstico del clima para hoy, 6 de marzo de 2026, y a qué hora se prevé que vuelva a llover.

Pronóstico del tiempo para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 39 ingresó por la zona norte del país, donde habrá bajas temperaturas, lluvias y viento.

Además, un canal de baja presión generará lluvias en el sureste del territorio nacional.

El ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México también ocasionará lluvias en gran parte del país, incluida la zona centro, donde se ubica la Ciudad de México.

En contraste, una onda de calor mantendría temperaturas altas en varias zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN prevé la llegada del nuevo frente frío 40 entre el domingo y el lunes.

¿A qué hora va a llover en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la CDMX registrará temperatura mínima de entre 8 y 10 grados centígrados y máxima de entre 22 y 24 grados centígrados.

El pronóstico prevé nuevamente lluvias en la Ciudad de México, por lo que te recomendamos no olvidar tu paraguas.

El SMN señaló que en CDMX se podrían registrar lluvias aisladas, con posibles descargas eléctricas, por la tarde; sin embargo, no mencionó si otra vez habrá caída de granizo.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que al mediodía el cielo estará despejado y por la tarde, nublado.

La dependencia mencionó que hoy se prevén lluvias ligeras, con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Toma tus precauciones: Este viernes, podría empezar a llover a partir de las 15:00 horas.

#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz viernes!



Hoy, amanece frío en las partes altas de la Ciudad de México.



Por la tarde, se pronostica aumento de nublados con lluvias ligeras 🌧️☔️.



Toma tus precauciones y mantente informado. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EclNEWP5uX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 6, 2026

