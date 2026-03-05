Falsos Sacerdotes Ponen en Alerta a Arquidiócesis de México; Así Lucraron con la Fe en Hidalgo

La cantidad de personas que se hacen pasar por sacerdotes va en aumento, esto ha puesto en alerta a la Arquidiócesis Primada de México, las misas o sacramentos que ofician no tienen validez y se convierten en un problema mayor cuando las víctimas realizan un trámite dentro de la religión católica.

Manuel Sánchez, rector de Rectoría del Espíritu Santo, CDMX, presentó imágenes de un presunto sacerdote que engañó a varios fieles en Hidalgo.

Aquí tenemos fotos donde sale el presunto sacerdote, efectivamente aquí se ve que tiene en la mano el óleo y está llevando la mano a la frente para presuntamente hacer la confirmación.

El hombre es considerado un sacerdote falso por la Rectoría del Espíritu Santo, iglesia ubicada en el centro de Ciudad de México (CDMX). El nombre de esta Rectoría fue usado para entregar decenas de actas de sacramentos celebrados en Ajacuba, Hidalgo, en diciembre pasado.

Noticia relacionada: La Arquidiócesis de Yucatán Alerta a la Población por Falsos Sacerdotes: ¿Cómo Identificarlos?

¿Cómo se descubrió el fraude del falso sacerdote?

El fraude se descubrió por el caso de una quinceañera, para su misa debía presentar las actas de primera comunión y confirmación, pero en la parroquia de Ajacuba detectaron inconsistencias y empezaron a investigar, así lo relató Alfredo Castro, sacerdote en Ajacuba, Hidalgo.

Esta persona no se queda con la duda sino también va a la parroquia donde supuestamente surgen esos documentos y ahí es cuando me dice, padre tiene toda la razón, mis sacramentos no son válidos.

Manuel Sánchez, rector de Rectoría del Espíritu Santo, CDMX, explicó que los sacramentos falsos fueron realizados fuera de la iglesia.

Lo primero era ver la hoja que trae el acta...También nos dimos cuenta que los sacramentos los realizaron fuera de la iglesia, en alguna hacienda, en algún salón, por lo tanto, ahí se iba determinado que esos sacramentos eran inválidos y que quien los celebró, sería seguramente un sacerdote falso.

El supuesto cura llegó a Ajacuba a través de una catequista, ella ofrecía catecismo de 6 meses en lugar de los 3 años que establece la parroquia del pueblo, además recibirían los sacramentos de un clérigo de Ciudad de México.



Sofía, católica de Ajacuba, Hidalgo, recordó que el falso sacerdote les dijo que "todos los papeles iban a ser válidos y ahora sabemos que todo es falso”.

Rigoberto, católico de Ajacuba, Hidalgo, describió las inconsistencias que detectaron en los documentos.

En un principio nada más verificamos nombres...Revisándolos detalladamente vemos que trae el nombre de un lugar, luego de otro, no coincide la fecha.

Las familias defraudadas desconocen cuanto cobró el presunto sacerdote por oficiar la misa, solo saben que la catequista les pedías cien pesos por clase de catecismo, más lo que se acumulara, así lo indicó Gloria, católica de Ajacuba, Hidalgo.

Haciendo vagamente las cuentas como unos 20 mil pesos...La inscripción fueron de mil pesos por cada niño...También nos cobraron el salón, porque se hizo en un salón, no se hizo en la capilla, el transporte, lo que el padre iba a ocupar nos lo cobró. Las sillas que iba a ocupar cada persona invitada por nosotros...La boleta, esa nos cobró mil 500 por cada boleta.

“No puedo ir como sacerdote por todos lados haciendo comuniones y confirmaciones como si estuviera vendiendo algún producto", dijo Alfredo Castro, sacerdote en Ajacuba, Hidalgo.

Decenas de correos con el asunto: “sacerdotes falsos” llegan de forma recurrente a la Arquidiócesis de México. Los supuestos clérigos operan solos o en red, suelen aparecer en funerarias y panteones, su objetivo es lucrar con la fe.

Magdalena Ibarrola, canciller Arquidiócesis Primada de México, habló de las altas tarifas de los falsos sacerdotes.

Hay algunos que cobran 3 mil, 5 mil para trámites matrimoniales como primer anticipo y de ahí se van a 10 mil o un poco más, dependiendo del sacramento y del lugar.

La Arquidiócesis de México exhorta a los feligreses a que, si tienen dudas, le pidan su credencial al sacerdote, chequen los datos de su labor parroquial y que no lo vean como falta de respeto a la investidura.



“Normalmente los que son falsos dicen cómo vas a dudar de mí, mira que yo soy sacerdote, pues no, no se le está exigiendo nada extraordinario”, indicó Manuel Sánchez, rector de Rectoría del Espíritu Santo, CDMX.



“Predominan más los que fueron seminaristas y además engañan a la gente porque pues saben celebrar”, refirió Magdalena Ibarrola, canciller de Arquidiócesis Primada de México.

En Ajacuba, Hidalgo, las familias engañadas se están organizando, analizan presentar denuncia penal, pero temen represalias.



“Hay un daño, porque hay mentira, dolo y la intención es como una pequeña mafia, quitarle dinero a la gente sin nada a cambio”, puntualizó Alfredo Castro, sacerdote en Ajacuba, Hidalgo.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar