Tormenta Tropical Boris se Forma Frente a Guerrero; Alertan por Inundaciones

La depresión tropical Dos-E evolucionó a tormenta tropical Boris la madrugada de este lunes 8 de junio, cerca de las costas de Guerrero, y prevé que el fenómeno meteorológico cause inundaciones severas por sus lluvias torrenciales.

"A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, la #DepresiónTropical Dos-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Boris", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Su centro se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al sureste de Acapulco, y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades en el estado de #Guerrero", agregó en X a las o3:39 horas.

Se activó una zona de prevención para el tramo de Laguna de Chacahua, Oaxacam a Técpan de Galeana, Guerrero, y se esperaban condiciones de tormenta tropical en esa zona en un plazo de 24 horas.

Se esperan fuertes precipitaciones y acumulados pluviales de entre 100 y 250 milímetros, con máximos aislados de hasta 300 milímetros costas de Guerrero y Oaxaca hasta la noche de este lunes.

"Estas lluvias podrían provocar inundaciones potencialmente mortales y deslaves, especialmente en regiones montañosas o con pendientes pronunciadas", indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió además que en las próximas 24 horas habrá lluvias intensas en Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste) y puntuales muy fuertes en Jalisco (sur) y Colima.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

A lo largo del domingo, el fenómeno meteorológico se intensificó, por lo que autoridades emitieron alertas y recomendaciones a la población. Por la mañana, se desarrollaba el sistema de baja presión, que incrementó su velocidad a la depresión tropical Dos-E y, finalmente, creció hasta tormenta tropical.

¿Cuál será su trayectoria?

Boris avanzaba la madrugada de este lunes frente a las costas de Guerrero con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas más fuertes, informó el NHC.

De acuerdo con el pronóstico, la tormenta tropical girará hacia el norte durante el día y posteriormente hacia el noroeste por la noche, por lo que se prevé que toque tierra en la costa de Guerrero entre la tarde y la noche de este lunes.

Aunque podría registrar un ligero fortalecimiento antes de ingresar a territorio nacional, los especialistas anticipan un rápido debilitamiento tras tocar tierra y estiman que el sistema se disipe durante el martes 9 de junio en el interior del país.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 55 kilómetros desde su centro y la presión mínima central se estima en 1002 milibares.

¿Qué se recomienda?

Ante las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Evita salir, caminar o manejar en zonas encharcadas, inundadas o con arrastre de tierra o lodo

Resguárdate en casa o en un sitio seguro mientras pasa la lluvia.

Mantente informado en canales oficiales y atiende las recomendaciones

Para Acapulco:

Abandona las zonas de alto riesgo y de ser necesario, acude a tu refugio temporal más cercano.

Los números de emergencia son:

Protección Civil: 7444838328 y 7444856170 y 072

Bomberos: 7444844123.

¿Qué es una tormenta tropical?

Según explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una tormenta es un sistema giratorio organizado de nubes y tormentas eléctricas que se origina en aguas tropicales o subtropicales y tiene una circulación cerrada de bajo nivel que gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte.

Las tormentas se clasifican en cuatro categorías:

La depresión tropical se define como un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 38 mph.

La tormenta tropical es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 mph.

El huracán es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 74 mph.

El huracán mayor es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 111 mph o más, que corresponde a una categoría 3, 4 o 5 en la escala de viento de huracanes Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional informó a las 15:15 horas del domingo, tiempo del centro de México, la depresión tropical Dos-E se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sur de Acapulco, y a 135 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Para ese entonces presentaba vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste, a seis km/h.

Se prevé que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical ocasionen lluvias torrenciales, las cuales podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, se advierten desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Guerrero y Oaxaca, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de las autoridades y seguir las recomendaciones de Protección Civil.