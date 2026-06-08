Tormenta Tropical Boris se Forma Frente a Guerrero; Alertan por Inundaciones

Se esperan lluvias torrenciales que podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones mortales

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Acapulco Amanece con Lluvia por Efectos de Tormenta Tropical Boris

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¡Atención! Tormenta Tropical Boris se forma cerca de Guerrero. Se esperan lluvias torrenciales y posibles inundaciones. Sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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