Sheinbaum Ordena Plan Marina y Plan DN-III-E por Boris y Pide Atender Avisos

La mandataria dijo que se atenderá a la población y alertó por precipitaciones torrenciales, así como oleaje elevado y mar de fondo

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Clima Hoy en México del 8 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Trayectoria de la Tormenta Boris

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¡Atención! Sheinbaum activa Plan Marina y DN-III-E por tormenta Boris. Se esperan lluvias torrenciales y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca. Mantente informado y seguro.

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