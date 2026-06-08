Sheinbaum Ordena Plan Marina y Plan DN-III-E por Boris y Pide Atender Avisos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó de la activación del Plan Marina y del Plan DN-III-E por la tormenta tropical Boris, y pidió a la población de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En un mensaje emitido en las primeras horas de este lunes 8 de junio, la mandataria aseguró que el gobierno federal cuenta con las capacidades para atender esta emergencia que dejará fuertes lluvias.

"La @SEMAR_mx y la @Defensamx1 han activado el #PlanMarina y el #PlanDNIII-E en fase de prevención, en coordinación con la @Conagua_mx, la @CNPC_MX, gobiernos estatales y municipales", indicó en X.

"Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales", agregó.

Sheinbaum dijo que se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo.

"La prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias", añadió.

¿Cómo se intensificó Boris?

Boris se intensificó a tormenta tropical a las 3:00 horas de este lunes y se espera que toque tierra durante la tarde, para después debilitarse gradualmente, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Se esperan fuertes precipitaciones y acumulados pluviales de entre 100 y 250 milímetros, con máximos aislados de hasta 300 milímetros costas de Guerrero y Oaxaca hasta la noche de este lunes.

"Estas lluvias podrían provocar inundaciones potencialmente mortales y deslaves, especialmente en regiones montañosas o con pendientes pronunciadas", indicó el NHC.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

A lo largo del domingo, el fenómeno meteorológico se intensificó, por lo que autoridades emitieron alertas y recomendaciones a la población. Por la mañana, se desarrollaba el sistema de baja presión, que incrementó su velocidad a la depresión tropical Dos-E y, finalmente, creció hasta tormenta tropical.

ASJ