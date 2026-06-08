Pronóstico del Clima Hoy 8 de Junio: Alertan por Lluvias Fuertes en Todo el País

Este lunes 8 de junio continúa el temporal de lluvias y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de precipitaciones muy fuertes prácticamente en todo el país, debido a la depresión tropical Dos-E y el acercamiento de la onda tropical número 5.

Las lluvias intensas serán propiciadas por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

El SMN advirtió que las caídas pluviales torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En contraste, se prevén temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (centro, costa y suroeste), Chiapas (sur), Veracruz (centro y sur), Puebla (norte, este y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (sur), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México (sur y oeste), Morelos, Tlaxcala, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Durante esta noche y la madrugada del lunes, se mantendrá el #TemporalDeLluvias en gran parte de la República Mexicana. Consulta el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/04V4dswcYA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

¿Dónde habrá calor?

Sonora (este)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Nayarit (norte y suroeste)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Colima

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro, sur y sureste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (norte y centro)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur (este y sur), San Luis Potosí (este) y Aguascalientes (oeste).

Valle de México

Para el Valle de México, se espera ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla durante la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el suroeste del Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México; condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 15 a 17 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

ASJ