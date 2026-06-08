Pronóstico del Clima Hoy 8 de Junio: Alertan por Lluvias Fuertes en Todo el País

Las autoridades alertaron de lluvias muy fuertes prácticamente en todo el territorio nacional para este lunes, debido a los sistemas meteorológicos en el Pacífico

LluviasEl SMN advirtió que las caídas pluviales torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Foto: Reuters.

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Este lunes, lluvias intensas en México por la depresión tropical Dos-E y la onda tropical 5. El SMN advierte de posibles deslaves e inundaciones. Infórmate sobre las zonas más afectadas.

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