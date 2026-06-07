Temblor Hoy en México: Sismo Sacude las Playas de Guerrero

La tarde de hoy domingo 7 de junio se registró un sismo con epicentro al suroeste de Ometepec, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico ocurrió horas antes de la llegada de la tormenta tropical Boris, cuyo impacto se prevé durante esta noche en costas de Guerrero.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:14 horas y tuvo una profundidad de 26 kilómetros. Hasta el momento, autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales derivados del temblor.

Imperceptible en la CDMX

El sismo fue perceptible en algunas zonas del estado de Guerrero; sin embargo, en la Ciudad de México el movimiento fue prácticamente imperceptible para la mayoría de la población.

Debido a la baja intensidad con la que se percibió en la capital del país, la alerta sísmica no se activó, ya que el sistema únicamente emite aviso cuando el movimiento representa un riesgo mayor para la población.

Tras el reporte del temblor, usuarios en redes sociales compartieron mensajes sobre la percepción del movimiento, mientras autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo en distintas regiones para descartar afectaciones.

Tormenta tropical Boris: ¿A qué hora tocará tierra en Acapulco?

Según el pronóstico de trayectoria del SMN, durante la tarde-noche de este domingo, alrededor de las 18:00 horas, la depresión tropical Dos-E evolucionaría oficialmente a tormenta tropical Boris.

Posteriormente, el sistema continuaría acercándose a las costas de Guerrero y podría tocar tierra cerca de Acapulco durante la medianoche del lunes 8 de junio, con rachas de viento de entre 75 y 95 kilómetros por hora.

Otro sismo también es registrado

A las 16:37, otro sismo, ahora de magnitud 4.1, fue detectado por el Servicio Sismológico. De momento no se reportaron daños por este nuevo temblor.