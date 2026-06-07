Temblor Hoy en México: Sismo Sacude las Playas de Guerrero

El sismo ocurrió horas antes del impacto de la tormenta tropical Boris en la entidad

Temblor Hoy en Guerrero. Foto: SSNTemblor Hoy en Guerrero. Foto: SSN

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Sismo en Guerrero: El SSN reporta un temblor en Ometepec, sin daños ni heridos. En CDMX, fue casi imperceptible. Conoce cómo se prepara la región ante la tormenta Boris.

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