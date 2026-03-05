Pronóstico del Tiempo VIERNES 6 de Marzo de 2026: Habrá Descenso de la Temperatura en el Norte

Para este viernes 6 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un descenso de la temperatura, lluvias y chubascos en el noroeste, noreste y norte del país.

Además de fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Se esperan lluvias e intervalos de chubascos en el sureste y la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. También habrá lluvias y chubascos en el centro, oriente y sur del país.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Video: Frente Frío 39 Provoca Fuertes Rachas de Viento y Lluvias en al Menos 13 Entidades, Incluida la CDMX

Lluvia en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Durango (oeste), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana. Ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM