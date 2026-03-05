Estados Unidos y 20 Países Firman Acuerdo para Combate a Narcoterroristas, ¿Incluyeron a México?

Estados Unidos firmó junto a varias naciones de América Latina y el Caribe un pacto contra el llamado “narcoterrorismo” en el marco de la conferencia América contra los Cárteles. Te explicamos por qué la reunión no incluyó a México.

Noticia relacionada: Estados Unidos Advierte que Actuará Solo en Contra de Narcoterroristas en Latinoamérica

EUA firma con países aliados de América Latina declaración contra el crimen organizado

La reunión, presidida por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó a países como Argentina, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana. De forma explícita, los organizadores invitó solo a países con “ideas afines”.

Esta reunión sirvió como preámbulo de la de la cumbre “Escudo de las Américas”, donde Donald Trump se reunirá con mandatarios de derecha en Miami. La reunión, llevada a cabo en las oficinas del Comando Sur, en Florida, excluyó a países como México, Colombia, Brasil y Nicaragua.

Durante la reunión, Pete Hegseth leyó una declaración conjunta donde dijo que se "reafirmaban las relaciones" entre Washington y sus vecinos. Además aseguró que este acuerdo contra el “narcoterrorismo” ocurre “respetando la soberanía” y “reconociendo la importancia estratégica del hemisferio”.

El director del Pentágono también mencionó que se “promoverá la paz a través de la fuerza”. Y añadió que la conferencia América contra los Cárteles “declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, redoblar esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico”.

Comparan crimen organizado con Estado Islámico

Por su parte, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, comparó a los grupos del crimen organizado con grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Además, aseveró que la inmigración ilegal es una “forma de terrorismo”.

La reunión ocurrió un día después de la primera acción conjunta de Estados Unidos y un aliado suyo contra el crimen organizado. El Ministerio de Seguridad de Ecuador mencionó que los detalles de la operación eran “reservados” pero adelantó que habrá más acciones en el futuro en el país sudamericano.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y EFE