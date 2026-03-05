Estados Unidos Advierte que Actuará Solo en Contra de Narcoterroristas en Latinoamérica

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este jueves 5 de marzo una advertencia a los gobiernos latinoamericanos: Washington está dispuesto a actuar solo con operaciones militares ofensivas contra los cárteles de droga si los países de la región no aumentan su colaboración en materia de seguridad.

La declaración se produjo en Miami, en la sede del Comando Sur (Southcom), donde se inauguró la conferencia 'Américas contra los Carteles', en medio de una escalada de operaciones militares estadounidenses que, desde septiembre de 2025, han dejado al menos 150 muertos en el Pacífico y el Caribe.

Video: Cárteles Mexicanos, Principales Responsables de Fabricar el Fentanilo que Llega a EUA: Informe.

¿Por qué falta México, Colombia y Brasil en la Cumbre Antinarco?

La conferencia reunió a representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, pero con ausencias llamativas: México, Colombia y Brasil no enviaron delegados.

La sede elegida fue el Southcom, el comando militar estadounidense responsable de las operaciones en América Latina y el Caribe, lo que refuerza el carácter operativo —no diplomático— del encuentro.

Nota relacionada: Trump Reacciona a la Muerte de 'El Mencho': México Debe Intensificar Esfuerzos Contra Cárteles

Hegseth fue explícito al describir el espíritu del foro:

"Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía; cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también", declaró.

La doctrina 'Donroe' y la lógica detrás de la amenaza unilateral

El funcionario reafirmó que la llamada doctrina Monroe actualizada, bautizada por la administración Trump como 'Donroe', sirve de marco legal y político para justificar ataques militares contra narcotraficantes en territorio latinoamericano sin necesidad del consentimiento de los gobiernos locales.

Bajo esa misma doctrina, la administración Trump bombardeó 44 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, dejando al menos 150 muertos desde septiembre de 2025, en el marco de la operación denominada 'Lanza del Sur'.

Video: Trump Asegura que Cárteles Controlan México y Ofrece Enviar Soldados a Claudia Sheinbaum.

Para sustentar la urgencia de esas acciones, Hegseth citó cifras sobre el impacto interno del tráfico de drogas: más de un millón de estadounidenses habrían muerto por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras sustancias durante la administración de Joe Biden, entre 2021 y 2025.

Además, señaló que la industria del tráfico humano creció un 2,000% hasta alcanzar un valor de 13,000 millones de dólares en 2022. Aunque América concentra apenas un octavo de la población mundial, afirmó, acumula un tercio de los crímenes violentos del planeta.

Ecuador, el modelo que Washington quiere exportar

El encuentro de Miami se realizó pocos días después de la primera operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones catalogadas como narcoterroristas, tras la visita del general Francis Donovan, comandante del Southcom, al país suramericano. Esa operación se presenta, en el discurso oficial de Washington, como el modelo de cooperación que la administración Trump busca replicar con otros gobiernos de la región.

"Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar", advirtió el general Donovan durante la conferencia.

Una agenda que no termina en Miami

Concluido el foro en Miami, Hegseth tenía programada para la tarde del mismo jueves una segunda conferencia en Tampa, centro de Florida, esta vez en el Comando Central (Centcom) y enfocada en la presencia de Irán en la región.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT