Secretario de Salud Habla en Exclusiva para N+ sobre Vacunación y Cifra de Muertos por Sarampión

Este jueves, 5 de marzo de 2026, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, habló sobre los casos de sarampión en el país.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, aseguró que la población ha respondido muy bien a la vacunación, por lo que semanlamente se han aplicado hasta 3 millones de dosis. También invitó a los grupos de riego a que sigan acudiendo a inmunizarse.

El brote va bien, en el sentido que la población ha respondido muy bien a nuestro llamado de vacunación. Hemos estado aplicando hasta tres millones de vacunas semanal cuando en un año normal aplicábamos 6 millones en todo un año. Ahora lo hemos hecho en un lapso de 15 días. Entonces yo nada más quisiera agradecer a la población, pero además invitarlos a que sigan acudiendo a vacunarse los grupos de riesgo.

Explicó que el sarampión es una enfermedad que “nunca se logra erradicar” ya que puede haber casos aislados, pero, dijo, si se logra el 95% de la población vacunada "se puede eliminar el brote".

Es muy importante mencionar que este brote no es nada más en México, ha ocurrido en todo el mundo. En Europa empezó, muchos casos en el continente americano, empezó en Estados Unidos, empezó en Canadá y nuestros primeros casos fueron importados, en Chihuahua. Entonces fueron importados, venían de Texas, porque ahora sí tenemos determinación molecular. Sabemos exactamente la cepa del virus y de dónde proviene.

Suman 33 muertos confirmados por sarampión

El secretario Kershenobich confirmó 33 muertes por sarampión y un caso más de una niña que está en evaluación, pero insistió en la vacunación, principalmente en niños.

En este momento llevamos 33 casos confirmados y están en evaluación una niña más. Hay de todos los distintos grupos de edad, pero los que más nos preocupan son los niños. Porque hay vacunas y la gente se vacuna.

El secretario de Salud reiteró hay vacunas suficientes garantizadas y gratuitas, principalmente para los niños, y recordó que en los mayores de 50 años no es necesaria.

