Golpe al Cártel de Sinaloa: Caen 4 Personas Entre Ellas ‘Tobilio’, Distribuidor de Fentanilo

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 5 de marzo de 2026, que durante un operativo conjunto, en Sinaloa, fueron detenidos 4 presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto ’N’, alias Tobilio, presuntamente identificado como líder de una red de distribución de fentanilo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, junto con Tobillo también fue detenida Karina Guadalupe ’N’, quien supuestamente se encargaba de la logística y adquisición de precursores químicos.

Ambos cuentan con orden de arresto en Estados Unidos.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre y aéreo en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una… pic.twitter.com/LvyFE2llrn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 5, 2026

Noticia relacionada: Detienen a ‘El Congo’, Integrante de Célula Delictiva que Atentó Contra Carlos Manzo

Localizan narcolaboratorio

El Gabinete de Seguridad también informó que durante el operativo conjunto en Sinaloa, las autoridades también localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas.

En el lugar, las autoridades decomisaron el siguiente material:

3 armas largas

Cargadores

Vehículos

Precursores químicos

Equipo utilizado para la producción de droga

Embajador de Estados Unidos celebra golpe al Cártel de Sinaloa

En tanto, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el nuevo golpe al Cártel de Sinaloa y en sus redes sociales felicitó “a los valientes hombres y mujeres” de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en sí, al Gabinete de Seguridad, “por otra operación exitosa contra el veneno de los narcóticos mortales y aquellos que los distribuyen para obtener ganancias a expensas mutuas de nuestra gente y nuestras naciones”.

Congratulations to the brave men and women of @SEMAR_mx, @SSPCMexico and @GabSecuridadMex for another successful operation against the poison of deadly narcotics and those who would distribute them for profit at the mutual expense of our people and our nations. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 5, 2026

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT