Golpe al Cártel de Sinaloa: Caen 4 Personas Entre Ellas ‘Tobilio’, Distribuidor de Fentanilo

Durante el operativo en Sinaloa, las autoridades también localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas

Regulo Gilberto ’N’, alias Tobilio, Cártel de Sinaloa

Regulo Gilberto ’N’, alias 'Tobilio'. Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 5 de marzo de 2026, que durante un operativo conjunto, en Sinaloa, fueron detenidos 4 presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto ’N’, alias Tobilio, presuntamente identificado como líder de una red de distribución de fentanilo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, junto con Tobillo también fue detenida Karina Guadalupe ’N’, quien supuestamente se encargaba de la logística y adquisición de precursores químicos.

Ambos cuentan con orden de arresto en Estados Unidos. 

Localizan narcolaboratorio

El Gabinete de Seguridad también informó que durante el operativo conjunto en Sinaloa, las autoridades también localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas.

En el lugar, las autoridades decomisaron el siguiente material:

  • 3 armas largas
  • Cargadores
  • Vehículos
  • Precursores químicos
  • Equipo utilizado para la producción de droga

Embajador de Estados Unidos celebra golpe al Cártel de Sinaloa

En tanto, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el nuevo golpe al Cártel de Sinaloa y en sus redes sociales felicitó “a los valientes hombres y mujeres” de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en sí, al Gabinete de Seguridad, “por otra operación exitosa contra el veneno de los narcóticos mortales y aquellos que los distribuyen para obtener ganancias a expensas mutuas de nuestra gente y nuestras naciones”.

Información en desarrollo...

