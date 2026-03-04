Bobby Pulido, de los Escenarios a la Política: Cantante de ‘Desvelado’ Gana Elección en EUA

El cantante Bobby Pulido, intérprete del famoso éxito Desvelado, se perfila para convertirse en congresista en Estados Unidos de América (EUA); aquí te contamos los detalles sobre su más reciente triunfo electoral.

Bobby Pulido gana elecciones primarias en Estados Unidos

Resulta que el martes, 3 de marzo de 2026, el cantante reconocido con varios varios Premios Grammy, ganó las elecciones internas primarias del Partido Demócrata en Texas, Estados Unidos.

Con el triunfo, Pulido se convertirá en candidato en las elecciones intermedias, según proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Bobby Pulido, originario de Edinburg, Texas, y referente de la música tejana, se enfrentará a la congresista Mónica de la Cruz, una republicana que ocupa actualmente el curul del distrito 15.

Con más del 90% de los votos escrutados, el cantante obtuvo 68% del apoyo, frente a un 32% de Ada Cuellar, su contrincante, según información de la cadena CBS News.

Bobby Pulido, un demócrata conservador

Bobby Pulido se ha centrado su campaña en traer de vuelta al partido opositor a los latinos moderados y se define a sí mismo como un "demócrata conservador".

El intérprete de éxitos como Desvelado, Ojalá y te animes, Enséñame y Se murió el amor, entre otras canciones, aspira a representar un distrito que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, cuya población es en un 81% hispana.

Las elecciones en las que participará Bobby Pulido serán en noviembre de 2026.

