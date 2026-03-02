Nueva Alerta de Lluvias Extraordinarias: Así te Avisará el Gobierno de México si Estás en Riesgo

Este año, México buscará alertar a la ciudadanía cuando haya riesgo por lluvias extraordinarias, a través de un nuevo método de cara a la temporada de ciclones tropicales 2026, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fabián Vázquez Romaña, director del organismo, explicó cómo será esa nueva alerta, en el marco de la inauguración del 48 Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 2 de marzo de 2026.

Nueva alerta por lluvias extraordinarias

El funcionario explicó en entrevista que este año se harán pruebas para alertar vía celular en caso de lluvias extraordinarias, a través de la misma plataforma en la que se alerta a la población en caso de sismos.

Lo que se está proponiendo, a través de la Presidencia, es generar esta alerta por lluvias extraordinarias, por celular. No sería una alerta para huracanes, sino por lluvias extraordinarias, será un año de prueba definitivamente.

“Nosotros creemos que se tiene suficiente desarrollo para poder tener aproximación y que no solo en caso de sismo, sino días antes de un temporal de lluvia, sepas que hay previsión de lluvias extremas donde vives y (tomes) precauciones”, abundó.

Temporada de huracanes 2026

Por otra parte, previó que esta temporada de huracanes sea similar a la que se registró el año 2025.

“El año pasado tuvimos pocos impactos directos, que fue Barry y Erick; sin embargo, tuvimos varios eventos meteorológicos que pasaron cerca de la costa del Pacífico y esos generan afectaciones, este año estamos viendo condiciones digamos climáticas muy similares al 2025".

Sin embargo, este 2026, será el año de El Niño, que es el calentamiento de la superficie en el Pacífico.

“Cuando es año de El Niño, generalmente se forman más ciclones en el Pacífico y se forman menos ciclones en el Caribe y Golfo de México. Entonces, pudiéramos ver que, en el mes de septiembre, que es el mes más activo de la temporada, pudiéramos ver una variación en las cuencas oceánicas”, explicó.

Riesgos por huracanes están en aumento

Por su parte, Celeste Saulo, secretaria General de la OMM, advirtió que los riesgos asociados a los ciclones tropicales son reales y están en aumento.

Dijo que basta un solo ciclón tropical que toque tierra para revertir años de desarrollo, y recordó que el año pasado se formaron tres huracanes categoría 5 en el océano Atlántico, en lo que representó la segunda ocasión en la historia en que más de dos tormentas alcanzan la máxima intensidad en una misma temporada.

Saulo también anunció que el Congreso Meteorológico Mundial Extraordinario adoptó reformas al reglamento técnico en materia de servicios de alerta temprana, las cuales entrarán en vigor en enero de 2027.

Lo anterior, explicó, con el objetivo fortalecer la coordinación y el desarrollo de capacidades, bajo el principio de que ninguno de sus miembros se quede atrás.

Hacer frente a fenómenos meteorológicos más intensos

Por su parte, en el evento inaugural, el director del SMN, Fabián Vázquez Romaña, subrayó que en el contexto del cambio climático, es primordial fortalecer de manera conjunta las capacidades de observación, pronóstico y comunicación, a fin de hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Destacó que la cooperación regional, el intercambio de datos, el desarrollo de metodologías y la comunicación oportuna han permitido a México y a los países miembros de la región, mejorar significativamente sus capacidades de pronósticos y alertamiento en beneficio de las poblaciones costeras y zonas vulnerables.

Avances científicos y modelado con IA

Por su parte, Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, dijo que el encuentro permitirá conocer avances científicos clave, como el modelado con inteligencia artificial aplicado a la predicción de huracanes, mejoras en modelos probabilísticos de velocidad del viento, actualizaciones sobre marejadas ciclónicas, proyectos, observaciones oceánicas y programas de capacitación en la región.

Actualmente, la OMM está presente en 196 naciones divididas en regiones

Las regiones se coordinan para realizar actividades meteorológicas, hidrológicas y climatológicas, como el Comité de Huracanes

Además, están facultados para regular y facilitar el intercambio de datos, información, productos y servicios climáticos en tiempo real, entre los servicios meteorológicos e hidrológicos de sus países miembros.

