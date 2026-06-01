Ataque Armado en Cuautitlán Izcalli Deja un Muerto y un Herido; No Hay Detenidos

Un ataque armado registrado en una vivienda en el municipio de Cuautitlán Izcalli dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada y la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en la colonia Ejidal San Isidro.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Gaviotas de Jade, hasta donde se trasladaron elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional luego de que vecinos de la zona reportaran haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a dos personas heridas por impactos de bala, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos para brindar atención a las víctimas.

Minutos después, personal de emergencia llegó al sitio e inició las labores de auxilio. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, uno de los heridos perdió la vida. La segunda víctima recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica inmediata.

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Zona acordonada

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la persona fallecida permanecía al interior de la propiedad donde ocurrió el ataque.

En el sitio se llevan a cabo las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos por la ley, mientras las autoridades permanecen a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por esta agresión armada. Las autoridades continúan con las actuaciones iniciales para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se registró el ataque dentro de la propiedad ubicada en la colonia Ejidal San Isidro.