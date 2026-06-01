Ataque Armado en Cuautitlán Izcalli Deja un Muerto y un Herido; No Hay Detenidos

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Ejidal San Isidro. Una persona murió en el lugar y otra fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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