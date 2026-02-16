Nueva Alerta en Celulares: Así Avisarán por Lluvias, Huracanes y Erupción Volcánica en México

Este lunes 16 de febrero de 2026, la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, brindó detalles del alertamiento en telefonía celular por diversos fenómenos naturales en México.

Actualmente, en nuestro país ya se reciben alertas en los celulares por actividad sísmica —sin necesidad de descargar alguna aplicación— por lo que ahora las autoridades buscan que también lleguen alertas por riesgo de otros fenómenos naturales:

Lluvias.

Huracanes.

Tsunamis.

Erupción volcánica.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la CNPC explicó que para ello se está trabando con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Marina (Semar).

¿Cómo se alertará por celulares?

La alerta en los celulares es parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Alertas, que ya permite advertir a la ciudadanía sobre emergencia por sismos.

Ahora, Laura Velázquez Alzúa comentó que se está revisando en conjunto con las otras dependencias el alertamiento para ciclones, lluvias e incluso inundaciones.

De lo que se trata es que podamos alertar a la población con mucha certeza, con mucha certidumbre, de lo que viene. El alertamiento sería regional (…) Se trata de alertamientos muy focalizados, muy dirigidos, muy locales a la población.

Así lo dio a conocer la funcionaria, quien recordó que en caso de un huracán en ocasiones hay información con hasta 4 días de anticipación, lo cual permitiría avisar en tiempo y forma a la población.

Inundaciones y actividad volcánica

En el caso de las inundaciones, la coordinadora Nacional de Protección Civil especificó que se está trabajando “con mucho cuidado y con valores técnicos que los profesionales y los científicos están revisando”.

“El alertamiento también puede ser por posible erupción de volcán; todo esto ya lo estamos valorando para poder aprovecharlos, porque somos el tercer país en América que tenemos este alertamiento por telefonía celular y evidentemente que le vamos a dar todo el uso de beneficio para la población”, puntualizó.

