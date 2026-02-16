Simulacro 2026: Protección Civil Confirma las 3 Fechas en que Sonará la Alerta Sísmica en México

El Gobierno de México confirmó que este año 2026 habrá 3 simulacros de sismo; aquí te decimos en qué fechas se realizarán los ejercicios por los que sonará la alerta sísmica.

En la conferencia mañanera de hoy, 16 de febrero de 2026, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que en 2026 de realizarán 3 simulacros, en las siguientes fechas:

18 de febrero de 2026: Simulacro regional para Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

6 de mayo de 2026: Primer Simulacro Nacional, en el marco del 40 aniversario de la conformación del Sistema de Protección Civil.

19 de septiembre de 2026: Por primera ocasión, el Simulacro Nacional será en sábado, en el marco de los terremotos de 1985 y 2017.

¿A qué hora va a sonar la alerta sísmica?

De acuerdo con Laura Velázquez, la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas, para los 3 simulacros de 2026.

