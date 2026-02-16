¡Isaac del Toro Gana la Primera Etapa del UAE Tour 2026 y Es Líder!

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour 2026, por lo que logró la camiseta de líder de la competencia con su equipo UAE Team Emirates-XRG.

El originario de Ensenada, Baja California, realizó un sprint en la recta final y se impuso dos horas y media de carrera en la jornada inaugural del Tour.

Al finalizar, "El Torito" miró en un celular el video de cómo fue el cierre en el que marcó la diferencia.

​ "¡¡¡Sííííí Torito!!! @ISAACDELTOROx1 ¡arrasa hacia la victoria en la Etapa 1 de la #UAETour y se pone la camiseta de líder!", publicó su equipo en X.

Así se impuso el "Torito"

Isaac del Toro dio la primera satisfacción a su equipo y estrenó el maillot de líder en un día marcado por el fuerte viento que obligó a reducir el recorrido a 118 km entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

El mexicano, de 22 años, fue el más rápido en la recta de meta y fue capaz de desbancar a especialistas del esprint, algunos de ellos afectados por una caída cercana a meta, como el máximo favorito, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek).

Del Toro ganó el pulso por velocidad al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain) en una llegada en ligera cuesta, con un tiempo de 2h.30.56, a una media de 46.9 km por hora. Jornada rápida marcada en principio para este tipo de desenlace. En el mismo tiempo entró otra de las grandes referencias de la general, el belga Remco Evenepoel.

Los equipos de los velocistas tomaron el mando en los kilómetros de aproximación a meta, pero los nervios jugaron malas pasadas. En la última rotonda, a 1.5 km de la línea, el NSN Cycling se situó en cabeza para colocar a Ethan Vernon.

Pero el Ineos se apuntó a la pelea buscando la gloria para el australiano Sam Welsford. Ya no estaba en disposición de ponerse de líder Jonathan Milan, cuyo equipo trató de situarlo en posición de pelea por la victoria. Una caída lo eliminó. Al menos pudo levantarse y llegar a meta.

Con el escenario despejado, Del Toro, en gran momento de forma, aceptó el reto de la velocidad. Aprovechando que el esprint contaba con una ligera subida, atacó en el momento justo para batir a sus rivales.

Con ligera ventaja previo al duelo cronometrado

En la general manda Del Toro en vísperas del primer duelo cronometrado entre los favoritos. En la crono que tendrá lugar mañana martes con salida y llegada en Hudayriyat Island con un recorrido de 12.3 km, el mexicano aventaja en 4 segundos a Bol y en 6 a Tiberi. De momento, la fiesta se vive en casa.

Isaac del Toro y el británico Adam Yates encabezan la misión para renovar el título que el año pasado logró Tadej Pogacar. La carrera comenzó a las 3:10 horas de la madrugada, tiempo del centro de México.

La primera etapa del UAE Tour fue entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace, en el emirato de Abu Dabi.

El trazado presentó un perfil mayormente llano a través de zonas desérticas, con exposición al viento como uno de los factores tácticos relevantes, y un cierre en ligera pendiente hacia la meta.

¿Cuáles son las otras seis etapas?

La carrera en los Emiratos Árabes Unidos se disputa del 16 al 22 de febrero de 2026, dentro del calendario UCI WorldTour.

Etapa 2 — Martes 17 de febrero . Contrarreloj individual de 12.3 km en Al Hudayriyat Island. Primer examen contra el reloj que comenzará a marcar diferencias en la clasificación general.

. Contrarreloj individual de 12.3 km en Al Hudayriyat Island. Primer examen contra el reloj que comenzará a marcar diferencias en la clasificación general. Etapa 3 — Miércoles 18 de febrero . Umm al Qwain – Jebel Mobrah (182.9 km). Primera jornada de montaña con doble ascensión final de casi 16 km; rampas que alcanzan el 21 % y últimos 6.8 km con media cercana al 11.9 %.

. Umm al Qwain – Jebel Mobrah (182.9 km). Primera jornada de montaña con doble ascensión final de casi 16 km; rampas que alcanzan el 21 % y últimos 6.8 km con media cercana al 11.9 %. Etapa 4 — Jueves 19 de febrero . Recorrido por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como posible factor decisivo.

. Recorrido por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como posible factor decisivo. Etapa 5 — Viernes 20 de febrero . Dubái – Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km). Perfil llano que representa la última oportunidad clara para los sprinters.

. Dubái – Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km). Perfil llano que representa la última oportunidad clara para los sprinters. Etapa 6 — Sábado 21 de febrero . Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general.

. Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general. Etapa 7 — Domingo 22 de febrero. Jornada final llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, con paso por la isla de Yas y el circuito de Yas Marina.

